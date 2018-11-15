Русским разрешили не «фильтровать базар»

Взгляд
20 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:29  |  vz.ru
Разделы

Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам

Западные санкции решили целую серию проблем рыбной отрасли РоссииФото: Игорь Буймистров/ТАСС
Еще несколько лет рыбная отрасль в России переживала системный кризис – масштабное воровство, браконьерство, банкротства и засилье иностранного капитала. Однако теперь, как выясняется, значительная часть этих проблем преодолена, причем настолько, что в текущем году ожидается рекордный вылов рыбы. Каким образом это произошло и что еще необходимо улучшить? Подробности...
Перейти а раздел…

Киев огрызнулся на просьбу США

Киев грозится опять прогнать свои боевые корабли под сводами Крымского мостаФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей? Подробности...
Перейти а раздел…

Чего не хватает новому закону о защите животных

Животные способны испытывать эмоции и физические страдания – гласит текст законопроектаФото: Александр Демьянчук/ТАСС
После боев с лоббистами и окрика со стороны президента Госдума все-таки приняла законопроект, защищающий животных от жестокого обращения. Однако зоозащитникам рано праздновать победу. Документ расширяет права «братьев меньших», проясняет судьбу бездомных и правила выгула домашних, ставит вне закона как Шарикова, так и Преображенского, но зияет «дырами». Подробности...
Перейти а раздел…

«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Русским разрешили не «фильтровать базар»

Егор Холмогоров, Публицист
Статью 282 УК РФ частично отменят. Но любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов возможны только в государстве едином и нерасколотом. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

Андрей Бабицкий, журналист
Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев

Советский цирк уже не умеет делать чудеса

Антон Крылов, журналист
Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Путина

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Обсуждение: 8 комментариев

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 15 комментариев
      Перейти а раздел…

      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
      Подробности...

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете

      Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин рассказал о профицитном бюджете впервые с 2011 года
          В Совфеде ответили на требование Германии о возврате трофеев СССРВ Совфеде пригрозили США перекрыть Керченский проливНазвана вероятная причина подозрений Австрии в отношении биатлонистов из РоссииЯпония рассекретила материалы переговоров с США по Курилам
          Космонавты на капсуле дырявого «Союза» успешно вернулись на ЗемлюНа полковника МВД Рабинович завели делоГлацких исключили из правительства Свердловской области«Неприемлемая лексика» китайских пилотов обидела Канаду
          Посол США в Германии заявил об «удушающих последствиях» «Северного потока – 2»«Новая церковь» Украины попыталась заказать в России копию посоха святителя ПетраУбийце пауэрлифтера в Хабаровске вынесли приговорВ Белоруссии уточнили объем будущих потерь от налогового маневра в России

          Главная тема


          Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

          Трофеи СССР


          Эксперт объяснил, почему Россия вправе не возвращать Германии захваченные культурные ценности

          зенитно-ракетный комплекс


          Турция предложила американцам изучить С-400

          отказ высылать дипломатов


          Австрия указала на отсутствие доказательств вины России в отравлении Скрипалей

          Видео

          возрождение нацизма


          Украинские силовики подняли в окопах Донбасса флаг со свастикой

          Керченский пролив


          Киев огрызнулся на просьбу США

          1991 год


          Как Ельцин уничтожил внешнюю политику СССР

          «метро для автомобилей»


          Новое изобретение Маска оказалось дорогим и бессмысленным

          подозрения в коррупции


          «Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

          Глобальное потепление


          Дмитрий Дробницкий: Когда говорят об экологии, на самом деле спорят о деньгах

          национальный вопрос


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Кто в Москве защищает СССР и дружбу народов

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?


          Егор Холмогоров

          Русским разрешили не «фильтровать базар»

          Егор Холмогоров
          Публицист
          		 20 декабря 2018, 10:56

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Государственная дума приняла президентский законопроект о частичной декриминализации знаменитой 282-й статьи УК РФ. Теперь уголовное преследование будет касаться только лиц, «разжегших» дважды в течение одного года, – прочим будет полагаться административное наказание, негативная «карма» от которого за год обнулится.

          Это, конечно, не полная отмена вызвавшей столько споров уголовной статьи, но хотя бы попытка изъять из ее действия случайных лиц, которые неосторожно высказались в сети, сделали лайк или репост сомнительного материала, и были за это втянуты в водоворот доследственных и следственных действий.

          Фигурантами 282-й останутся только упорные, так сказать идейные, «разжигатели». Но с них, как говорится, и спрос другой – систематически занимаясь общественными и политическими речами, в частности в интернете, можно худо бедно освоить искусство «фильтровать базар».

          Главное, гораздо меньше останется почвы для злоупотребления 282 статьей в функциях, для которых она вовсе не предназначена – для преследования тех, кто дурным словом отозвался о чиновниках, полиции и прочих бюрократических структурах. А как не отозваться в условиях, когда «эффект Глацких», по тем или иным причинам заставляет часть начальства среднего звена буквально лучиться возмущающими людей высказываниями? Впрочем, тут же зачем-то подгоняют новую страшилку – законопроект об административном наказании за интернет-оскорбление представителей власти. Но хоть не уголовном – и то ладно.

          Смягчение 282 статьи вызвало настоящий вздох облегчения не столько у самих «разжигателей» (в 90% случаев в их действиях нет никакого умысла и они даже подумать не могут, что попадут под какую-то статью), сколько у тысяч и тысяч следователей. Люди в форме в самом деле не понимали, почему они должны тратить время, оторванное от расследования убийств, изнасилований, крупных хищений госсредств, на сбор доказательной базы или формулирование отказов по высказываниям, которые явно не представляют никакой общественной опасности, а порой кажутся, в общем-то, самоочевидными.

          Фото: Виталий Невар/ТАСС

          «Борьба с разжиганием» была своего рода узким местом нашей правоохранительной системы, что было связано с крайне субъективистским правовым смыслом формулировки 282 статьи и особенностями правоприменительной практики.

          Во-первых, в основе статьи лежала (да и после поправок лежит) сомнительная правовая логика. Некое высказывание считалось криминальным на том основании, что оно, как предполагалось, могло разжечь ненависть к той или иной группе в ком-то другом, причем независимо от желания самого разжегателя. В этом смысле можно было протрактовать как «хейт спич» все что угодно – «срубили нашу ёлочку под самый корешок» (экофашизм, ненависть к лесорубам) или «не смеют крылья черные над родиной летать» (а вы точно имеете в виду фашистов, а не «черных»?). Фактически, оценку того, совершилось ли преступление, было ли направлено то или иное высказывание на разжигание, производили сами следственные органы.

          Во-вторых, очень сложно было доказать умысел. Когда молодой человек постил на страничку во «Вконтакте» какие-нибудь стихи про «Сражайся до смерти с врагами Руси», ему не приходило в голову, что в каком-то кабинете это будет истолковано как «призыв и возбуждение ненависти». Поэтому оценка умысла очень сильно зависела от экспертизы, причем сами эти экспертизы порой противоречили друг другу. Одно и то же высказывание можно было интерпретировать и как субъективно оценочное и как разжигание ненависти, в зависимости от установок и убеждений эксперта.

          Наконец, в-третьих, очень субъективной оказалась правоприменительная практика. Основная масса уголовных дел по 282 шла против лиц, которые квалифицировались системой как «националисты» (имелись в виду русские националисты). Их карали беспощадно, иногда за фразы в которые криминальный смысл был вчитан явно искусственно. Все же прочие – по остаточному принципу. В каких-то количествах задевали экстремистов-исламистов и ваххабитскую пропаганду. Пропаганда же русофобская, направленная на расчленение России, на унижение русского народа, наказывалась лишь в единичных случаях.

          Чуть больше таких дел стало лишь в последние годы в связи с русофобскими выступлениями необандеровцев и их симпатизантов. Но от имиджа «русской статьи» 282-й так в полной мере избавиться и не удалось – она в глазах многих так и воспринимается как способ утеснения русского большинства и защиты от критики всевозможных «диаспор». А как далеко может зайти разгул огражденных от критики показали, к примеру, недавние события в общежитии геологоразведочного института.

          Но главной проблемой этого пункта нашего уголовного закондательства было то, что он, в значительной степени, представляет собой идеологический анахронизм, оставшийся нам в наследство от той эпохи, когда главной и едва ли не единственной нашей идеологической ценностью признавалась «толерантность». Причем толерантность не только в смысле взаимного уважения и стремления понять, но и в смысле навязанной искусственной любви ко всем подряд, при которой нереально было говорить о недостатках: миграционной проблеме, несовпадении культурных стандартов внутри страны, острых вопросах истории.

          Под одну гребенку «фашизм» либеральная пресса сгребала самые разные явления, от реального русофобского неонацизма до обычного русского патриотического чувства, без которого невозможен ни мужественный солдат, ни ответственный чиновник.

          За прошедшие с момента включения в УК этой статьи десятилетия, мы уже в общем осознали, что Молох беспощадной «толерантности» убивает, причем не только нас – одичание прямо на глазах западных стран, деградация в них свободы слова, миграционный кризис и разгул терроризма – всё это наглядное доказательство того, что сами по себе терпимость или мультикультурность не могут быть основной ценностью общества, так как на деле они его дезинтегрируют, а не интегрируют.

          «Культура бикини» и «культура бурки» не смогут в Европе ужиться рядом долго и, рано или поздно, потребуют единого культурного стандарта.

          Мы видим на Западе яростный накат друг на друга с одной стороны носителей «воинствующей толерантности», где в парадоксальном союзе слились ЛГБТ и феминистки с радикальными исламистами, а с другой – подъем правого движения «уставших от политкорректности». В западных обществах, по сути, началась холодная гражданская война с угрозой перейти в горячую. Не хотелось бы, чтобы Россия шла по подобному пути.

          Мы же за эту эпоху, напротив, пришли к осознанию своих национальных ценностей – патриотизм, историческая самобытность русской цивилизации и значение русской культуры, защита единства и территориальной целостности России и готовность вступиться за соотечественников за рубежами. Подлинным центром гражданской лояльности у нас становится не «толерантность» (есть явления, как та же необандеровщина, салафитская террористическая идеология и прочее, к которым нельзя и невозможно быть толерантным), а патриотизм и признание России её высшей ценностью, а её истории – нашим общим достоянием.

          И если говорить об уголовном законодательстве, которое должно защищать наши ценности, то в центре той актуальной «статьи», которая должна быть направлена на защиту общества против разрушителей, должны быть не абстрактная толерантность и не почтение пацаков к чатланам, а недопущение сепаратизма. Именно сепаратистская агитация и пропаганда во всех её формах, работа на раскол России, должна всерьез преследоваться государством.

          Между тем, наш интернет сегодня буквально лопается от всевозможных «карт разделения России» на десять-двадцать частей. То и дело встречаешься с комментариями, обращенными в адрес русских в тех или иных республиках: «вы здесь в гостях», или «не суйтесь – это наше дело».

          Регулярно мы натыкаемся на войну памятников, от более прикровенной, когда блокируется установка памятника в Тюмени Ермаку, так как национальный герой – это, якобы, «захватчик и колонизатор», до вполне откровенной, когда в Дагестане устанавливают монумент турецким оккупантам, сражавшимся в составе исламистской армии за отторжение Дагестана от России и присоединение его к Азербайджану. При этом защитники единства и неделимости России названы на памятнике «оккупационными войсками».

          Весьма характерно, что даже самые легкие меры по запрету откровенно сепаратистской пропаганды, вроде внесения в перечень экстремистских материалов книги сталино-гестапо-цереушник Авторханова про «империю Кремля» уже вызывает недовольство сепаратистски настроенных групп. Эти группы очень хотят, чтобы российское общество было толерантным к ним, но сами быть толерантными к нему не хотят.

          Конечно, одними уголовными и административными статьями тут ничего не сделаешь. Тут нужны десятилетия, столетия пропаганды национального единства, России как ценности, тут нужны учебники, фильмы, песни, которые заставят гордиться страной, тут нужно преодоление распада региональных связей. Но все-таки, с атмосферой терпимости к неуважению единства нашей страны и целостности государства тоже пора заканчивать, ужесточив законодательство именно на этом направлении.

          Необходимо вообще понимать главное – любые права человека, любая толерантность и взаимоуважение, любое смягчение нравов, возможны только в государстве. Едином, не расколотом, не раздираемом гражданскими войнами государстве. Дважды за ХХ век мы эту истину упустили. Не дай Бог нам повторить в третий.

          Допустим малейшие трещины на едином государственном теле России – увидим не «разжигание» и не «возбуждение», а прямо-таки сжигающий всё и вся костер ненависти.

          И напротив, если мы приложим усилия, чтобы Россия была по настоящему единой и сильной, объединенной целями процветания и геополитической независимости, то нам будут обеспечены и взаимная терпимость и даже любовь и дружба народов, соединенных великой историей и культурой.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Людоедские предпочтения храброй женщины Люси Штейн

          Андрей Бабицкий, журналист
          Если уж в тюрьме, где действует определенный режим, человека могут забить до смерти, то что говорить о ситуации на фронте. И тем не менее Люся Штейн выкладывает на своей странице «попрошайку» со сбором средств на войну. Подробности...
          Обсуждение: 53 комментария

          Советский цирк уже не умеет делать чудеса

          Антон Крылов, журналист
          Мир идет вперед. Все меньше и меньше людей хотят идти в цирк смотреть, как тигры, в полном соответствии со шлягером Михаила Боярского, садятся у ног. И все больше хотят смотреть на то, что показывает Cirque du Soleil. Подробности...
          Обсуждение: 49 комментариев

          На турецком фронте Трамп сам загнал себя в угол

          Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
          Америка стала более внимательно слушать турецкие просьбы, а также с большей готовностью их выполнять. Мотивом к такому поведению вполне может быть желание не злить турецкого президента и не допустить крена Анкары в сторону Москвы. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Не бывает оккупантов, которые строят мосты

          Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
          Россия построила не только Крымский мост. В Крыму строятся дороги, электростанции, общественные здания – все то, что десятилетиями не делала Украина. И у «цивилизованных» европейцев поднимается рука осуждать за это Россию! Подробности...
          Обсуждение: 48 комментариев

          Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

          Игорь Молотов, писатель, публицист
          Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
          Обсуждение: 216 комментариев

          Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

          Павел Волков, публицист
          Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          «Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Как предсказываются будущие массовые беспорядки

          Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
          Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...
          Обсуждение: 5 комментариев

          Кожемяко развенчал мифы о Приморье

          Павел Данилин, политолог
          Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...
          Обсуждение: 15 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............