Слова не могут быть уголовно наказуемы

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Журналисты и блогеры делятся мыслями о законодательной инициативе президента.

Сергей ШАРГУНОВ, писатель: Я обещал, что что-то получится. И что-то получилось. Президент (по итогам нашего разговора на прямой линии) внес закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК. Частичной, но важной. Теперь не будут дебютантов в деле экстрима автоматом зачислять в уголовники.

Участвовал в подготовке бумаг, которые легли на стол президенту. И очень ждал сегодняшнего дня. Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении. Приветствую.

Конечно, я считаю, что в целом 282-я дурна. Но это нужный сигнал – особенно для исполнителей на местах. Хотелось бы прекращения многих уголовок, которые уже есть. Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала Russia Today: По поводу смягчения 282-й статьи имею в сотый раз повторить следующее: люди не должны сидеть в тюрьме за ненасильственные преступления.

Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Буду это лоббировать, где могу. Источник

Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Очень правильно – и более чем символичное (хотя, похоже, и совершенно случайное) совпадение: 25 лет кровавого подавления московского восстания 1993 года. Источник

Екатерина ВИНОКУРОВА, журналист: Лучший день в году. В общем, если коротко, то теперь по 282, ч. 1 будет в хорошем смысле принцип кратности: первый раз за год – административка. Это позволит убрать именно случайных людей, ставших жертвами охоты за «палками». А вы говорили, не получится. Источник

Максим КОНОНЕНКО, журналист: Теперь уголовка может возникнуть, только если в течение года до этого была административка. То есть за перепост уголовки больше не будет. А будет административка. И это, конечно, большое достижение.

Впрочем, останавливаться на достигнутом вовсе не нужно. Во-первых, надо будет посмотреть, как зарабатывающие палки региональные следаки будут это интерпретировать. А во-вторых, надо и дальше внедрять в сознание масс простую мысль: слова не могут быть наказуемы. Наказуемо может быть только действие. Источник