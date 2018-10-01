Слова не могут быть уголовно наказуемы

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Слова не могут быть уголовно наказуемы

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Подробности...
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Общественное мнение

          Слова не могут быть уголовно наказуемы

          Общественное мнение
          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 3 октября 2018, 13:24

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          Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Журналисты и блогеры делятся мыслями о законодательной инициативе президента

          Сергей ШАРГУНОВ, писатель: Я обещал, что что-то получится. И что-то получилось. Президент (по итогам нашего разговора на прямой линии) внес закон о частичной декриминализации 282-й статьи УК. Частичной, но важной. Теперь не будут дебютантов в деле экстрима автоматом зачислять в уголовники.

          Участвовал в подготовке бумаг, которые легли на стол президенту. И очень ждал сегодняшнего дня. Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении. Приветствую.

          Конечно, я считаю, что в целом 282-я дурна. Но это нужный сигнал – особенно для исполнителей на местах. Хотелось бы прекращения многих уголовок, которые уже есть. Источник

          Фото: Михаил Метцель/ТАСС

          Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала Russia Today: По поводу смягчения 282-й статьи имею в сотый раз повторить следующее: люди не должны сидеть в тюрьме за ненасильственные преступления.

          Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Буду это лоббировать, где могу. Источник

          Петр АКОПОВ, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД: Очень правильно – и более чем символичное (хотя, похоже, и совершенно случайное) совпадение: 25 лет кровавого подавления московского восстания 1993 года. Источник

          Екатерина ВИНОКУРОВА, журналист: Лучший день в году. В общем, если коротко, то теперь по 282, ч. 1 будет в хорошем смысле принцип кратности: первый раз за год – административка. Это позволит убрать именно случайных людей, ставших жертвами охоты за «палками». А вы говорили, не получится. Источник

          Максим КОНОНЕНКО, журналист: Теперь уголовка может возникнуть, только если в течение года до этого была административка. То есть за перепост уголовки больше не будет. А будет административка. И это, конечно, большое достижение.

          Впрочем, останавливаться на достигнутом вовсе не нужно. Во-первых, надо будет посмотреть, как зарабатывающие палки региональные следаки будут это интерпретировать. А во-вторых, надо и дальше внедрять в сознание масс простую мысль: слова не могут быть наказуемы. Наказуемо может быть только действие. Источник


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