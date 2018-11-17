Во Франции придумали новую тактику протеста

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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Королева Великобритании не хочет воевать против Путина

Ольга Чайлдс, консультант по иммиграции, Великобритания
Идея, что британское гражданство несовместимо с поддержкой Путина или российским патриотизмом в трактовке нынешней российской власти, смешна до невозможного. У нас нельзя что ли ругать Королеву и Терезу, а Путина любить? Подробности...

Во Франции придумали новую тактику протеста

Евгений Ворожцов, Выпускник Высшей школы комиссаров французской полиции, адвокат
Особенностью нынешних акций Жёлтых Жилетов во Франции стала именно нетрадиционная тактика действий протестующих. Новшество создало огромные, неожиданные трудности для французской полиции. Подробности...

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Дометий Завольский, историк-архивист
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Евгений Ворожцов

          Во Франции придумали новую тактику протеста

          Евгений Ворожцов
          Выпускник Высшей школы комиссаров французской полиции, адвокат
          		 2 декабря 2018, 20:00

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          В субботу, 1 декабря 2018 года по всей Франции прошёл «третий день мобилизации» Жёлтых Жилетов, ознаменовавшийся неожиданно резким ростом насилия. Что принципиально нового привнесли Желтые Жилеты в тактику протестных акций, как на это отреагировали силы правопорядка, и кто сегодня ближе к победе?

          Для начала необходимо понять, как это было во Франции раньше. Франция имеет наиболее богатую в мире историю и традицию проведения уличных акций в самых разнообразных формах. От штурма Бастилии, Парижской коммуны, когда весь город был на два месяца захвачен восставшими, до мирных шествий и митингов.

          Однако баррикады и вооруженное сопротивление, к счастью, в основном остались в XIX веке. К 2000-м годам самыми распространенными формами в стране остались демонстрации двух вариантов. Условно их можно было разделить на два вида: мирные и агрессивные. Мирные являются аналогом наших первомайских демонстраций, когда люди радостно и с флагами проходят по городу, выражая какие-либо требования. На такие мероприятия с удовольствием выходят даже такие непривычные нам профессии, как полицейские и судьи.

          Второй, классический, тип отличается тем, что манифестанты желают демонстративно показать градус своего недовольства. В таком случае, после прохода по городу (который не запрещен), они направляются к какому-нибудь государственному зданию. Чаще всего к мэрии или префектуре. Такие здания французская полиция обязана защищать. Поэтому столкновение неминуемо и демонстративного столкновения ищут сами демонстранты.

          При встрече желающие участники выдвигаются в первые ряды и происходит столкновение. Таким образом, люди выпускают пыл и показывают обществу и властям высокий уровень своего недовольства. В крайнем случае мэр или префект может принять делегацию и выслушать их требования. Затем все расходятся довольные собой. Протестующие высказали свои требования, а желающие ещё и размялись боданием с полицией.

          Фото: Stephane Mahe/Reuters

          Полиции не надо ни за кем бегать и никого разгонять, - они сами придут в известное место. И никаких обвинений в неправомерном насилии, так как полиция ни на кого не нападала, а стояла на месте и защищала государственное здание. Тут они со всех сторон защищены законом. При этом по умолчанию ни те, ни другие оружия не применяют.

          Несчастные случаи и раненные, конечно, бывают с обеих сторон, но процедура устроена так, чтобы всё происходило максимально безопасно; при этом спецсредства полиции постоянно совершенствуются в целях усиления защиты обеих участвующих сторон.

          Однако, начиная примерно с 2000-го года, такая идиллическая ситуация начала меняться. Прежде всего, появился новый игрок. Им стали группы молодёжи из неблагополучных районов, которые французы элегантно именуют «чувствительные кварталы». Эти группы абсолютно аполитичны и цель их обычно состоит в том, чтобы под прикрытием акций протеста по возможности ограбить как можно больше магазинов, банков, ресторанов.

          Сплоченность этих групп обусловлена единым социальным статусом, совместным проживанием в одном районе с самого детства, опытом и даже можно сказать особой субкультурой противостояния с полицией с детского возраста, криминальными связями, самопротивопоставлением обществу по этническому признаку.

          Такие хулиганы стали присоединяться к протестующим с целью воспользоваться той или иной политической акцией для грабежей. Они смешивались с толпой, по ходу движения устраивали поджоги, громили по пути всё что можно, в общем, устраивали хаос. А в этом хаосе уже начинали бить стёкла магазинов и грабить.

          Для сил правопорядка работа сразу усложнилась, так как раньше они могли стоять и спокойно ждать на одном месте, но теперь грабежи происходят по всему маршруту колонны. Вычислить, где просто бьют стёкла, а где грабят, очень сложно, вмешательство затруднено тем, что хулиганы быстро смешиваются с толпой, а обычные протестующие могут посчитать, что полиция атакует именно их.

          А так как это «не по правилам», то возмущение закономерно охватит даже тех, кто изначально не собирался конфликтовать с полицией. Решение было найдено при Саркози в бытность его сначала министром внутренних дел, а потом Президентом. Полиция начала внедрять оперативных сотрудников в ряды протестующих. Сотрудники одевались так же, как принято одеваться в «чувствительных кварталах», группы хулиганов заранее вычислялись изнутри, а летучие отряды полиции, заблаговременно зная, где примерно будет осуществлено нападение, смогли за счёт оперативного реагирования сбить волну грабежей.

          Ситуацию облегчило то, что существовала возможность провести работу и с организаторами акции. Уважаемые партии и профсоюзы не хотели ассоциироваться с ворами и грабителями. В результате сложился негласный консенсус, что демонстранты понимают и в целом поддерживают правомерность действий сил правопорядка, а полиция аккуратно разделяет «плохих» и «хороших» и, естественно, хороших ни в коем случае не трогает.

          А вот от второго новшества, привнесенного хулиганами, которое можно условно обозначить как «Марсельская тактика», решения найдено так и не было. Марсельская потому, что впервые она была в полной мере продемонстрирована в Марселе. Причина в том, что с одной стороны город очень большой (он спорит за второе место в стране по численности населения), но при этом там живет ещё и большой процент именно потомков иммигрантов, проживающих недалеко от центра.

          Т.е. хулиганам тут зачастую сложно стало смешиваться с обычными демонстрантами, так как хулиганов банально стало больше. Поэтому схватки с полицией им пришлось взять уже непосредственно на себя.

          И здесь обнаружились плюсы для хулиганов. Теперь они не связаны с местом проведения официальной манифестации. Если полиция перекрыла одну улицу,  можно прекрасно свернуть на другую, где полиции нет. Плюс, так как единого организатора не имеется, а есть отдельные группы, то можно одновременно наносить удары в разных местах.

          В результате спецназ вынужден бегать по всему городу, но обречен везде опаздывать. Найти противодействие «Марсельской тактике» тогда не удалось. То, что симбиоз протестных тактик возможен, можно было ожидать. И это свершилось. Особенностью нынешних акций Жёлтых Жилетов стала именно нетрадиционная тактика действий протестующих. Они фактически отказались от концентрации максимально большого, демонстрационного количества участников в одном месте, что создало огромные, неожиданные трудности для французской полиции.

          Напротив, самоорганизующиеся и никак не связанные друг с другом группы могут действовать одновременно и на соседних улицах и на противоположных сторонах квартала. Есть единый район действий, но не более того. И район этот достаточно значительных размеров, чтобы предоставить участникам широкую свободу действий, а полиции создать трудности для оперативного реагирования.

          Источник: Блог Владимира Ворожцова


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