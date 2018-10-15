Бей по Трампу каждой строкой

Ничто так мгновенно и надёжно не погружает меня в золотое детство и буйную юность, как газета The New York Times.

Любой её выпуск можно наугад открыть на любой странице и с размаху плюхнуться в родное, до оскомины знакомое болото уверенно отштампованной пропаганды в арабесках идеологических клише самого махрового периода советского застоя.

Вспомните, с каким «энтузиазмом» старшеклассникам нашего поколения приходилось готовить обязательные «политинформации» – обзор советских газет по понедельникам, в начале уроков. А потом нудно зачитывать давно заполированные идеологические клише под зевки грустящего класса, вынужденного выслушивать эту въедливую скуку.

Шаблон на шаблонe, из пустого в порожнее, одну и ту же квёлую информацию, без единой изюминки стиля и мысли, но с обязательными формулировками и напоминаниями, намертво утверждёнными в печать.

«Американский агрессор, израильский агрессор, бойцы народного фронта, агрессивная политика, линия партии, дружественные нам страны...»

Кто не помнит, тот не «москаль».

Много лет спустя забродившая свободой форм, бурлящая множеством индивидуальных стилей даже в самой сухой и серьёзной аналитике российская пресса настолько оторвалась от когда-то сковывавшей и слог и мысль всеобщей обязательной уравниловки, что теперь мaло кто вспоминает, как оно читалось и как оно скучалось в былые зацензуренные времена.

Необходимо раскопать любой номер центральных газет брежневского периода, чтобы снова ощутить давно забытый вкус их передовиц.

Ну или просто распахнуть на коленях, например в самолёте (где вы получите его бесплатно), любой свежий номер The New York Times.

И в одно мгновение вы найдёте там всё, что когда-то потеряли.

Прямо с передовицы, с места в карьер, открывающая номер статья бьёт наотмашь по коварному и крамольному президенту Трампу из крупнокалиберных орудий.

«Поражение белой идентичности», «белый трибализм», «ксенофобия», «раcовый консерватизм», «экономический популизм», 8 (восемь!) раз повторенное слово «расизм» и производныe, только в четырёх первых абзацах. Дальше я просто перестала считать…

Краткое содержание всей статьи: плохой, плохой, плохой, а вот Обама был хороший. Вывод: «политика белой идентичности» провалилась, вы не верите, а вот увидите!

Вторая по значимости статья на передовице – «Демоны конфликта снова в Европе», о недавних торжествах по случаю столетней годовщины со дня окончания Первой мировой.

Краткое содержание: создание Евросоюза должно было увековечить память о старых конфликтах, дабы не появились новые, но теперь эта память ослабевает, подвергая опасности весь рукопожатный мир. Старые демоны шовинизма и разделения по этническому признаку снова заселяют Континент. Растущее беспокойство за личную безопасность у европейского населения толкает Европу на скользкий путь неповиновения демократическим ценностям по-американски.

Превалирующая лексикa: национализм, этническая ненависть, консерватизм, традиционализм, финансовый кризис, потоки мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, расизм, ксенофобия (далее по прейскуранту, см. предшествующую статью).

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Ангела Меркель – «кароши, люблю», «символ Европейского либерального порядка»(с), почти святая, приняла в Германию более миллиона мигрантов в 2015-м. Маттео Сальвини и Виктор Орбан – плохие, хотят всех прогнать и всё загубить.

В подтверждение неминуемой опасности цитата Орбана: «В 1990-м Европа была нашим будущим. Теперь мы – будущее Европы» – подумайте, каков наглец!

Заключение: Европe следовало бы быть скромнее и помнить о 16 миллионах погибших в Первой мировой.

Здесь после аплодисментов сразу хочется осадить журналиста-морализатора с Капитолийского холма и принудить его к беглому знакомству с любым доступным словарём, где он запросто найдёт правильную цифру: Первая мировая в своиx активax унесла жизни не 16, а 18,6 миллиона.

Но я бы не стала придираться к капитолийскому морализатору, от душевных щедрот скостившему Европе более двух с половиной миллионов погибших, если б не одна важная деталь, оставляющая послевкусие от чтения всей статьи – и в этом контексте автор умудрился пнуть кого следует, что называется, с размахом:

«Сегодня некоторое число националистических лидеров хотели бы разрушить, разорвать на части Евросоюз – президент Трамп, президент Владимир В. Путин всея Руси и президент Турции Эрдоган…»

Как видите, Эрдогана, когда-то рвавшегося и не допущенного в Евросоюз, тоже посчитали.

Далее следуют удручённые комментарии профессора по европейской истории Оксфордского университета (видимо, в Гарварде специалистов по Европе не нашлось...) и хорошо знакомые речёвки о необходимости борьбы «за демократию и мир во всём мире».

Словарный запас: «будущие волны миграции», «абсолютная неизбежность», «либеральные ценности», «защита от тоталитаризмa», «освободительная миссия», «отпор», «демократия», «оплот мира во всём мире».

Смысл: вы – отстой, а мы – оплот.

При прочтении всего номера легко заметить, что президента Трампа не пинают только в рекламе, в статье о наскальной живописи в Борнео и в материале о вакцинации от полиомиелита в Афганистане, где, надо полагать, либо он совсем ни при чём, либо у журналиста не хватило воображения, чтобы как-нибудь привязать полиомиелитную тематику к мощнейшему арсеналу отвратительных козней президента Трампа.

Зато даже в спортивной рубрике не побоялись лишний раз обличить «расизм», заклеймив на этот раз тренера французской футбольной команды P.S.G., пожелавшего сократить количество темнокожих игроков во французской сборной, а то, видите ли, как-то неудобно получается: ежели б они ещё лучше всех играли....

Должна отметить, что прямой конкурент «Нью-Йорк-Таймс» The Washington Post гораздо профессиональнее следует единой линии партии «Бей по Трампу каждой строкой!»: не так давно в их спортивной рубрике я насладилась статьёй о теннисе, куда целых два автора (на весьма скромную колонку), женщины, феминистки, обе самого что ни на есть политкорректного происхождения (одна темнокожая, другая индуска) сумели вписать историю, рассказанную давней подружкой Трампа ещё со времён, когда он на теннис пешком ходил.

В этой истории бывшая подружка вспоминала, как на одном из теннисных матчей почти двадцатилетней давности молодой Трамп вслух, прилюдно удивился присутствию на теннисном матче большого количества темнокожих людей. Авторы скромной спортивной колонки целую четверть страницы вопрошали, что он этим тогда хотел сказать: неужели думал, что темнокожие люди не интересуются теннисом и нет ли в этом сами знаете чего, что можно было бы заклеймить ещё на полторы страницы...

Вот такую важную информацию несут в народ светочи самой независимой и демократической журналистики, наследники мужества славных имён, в своё время опубликовавших секретные «документы Пентагона» и раскрывших Уотергейт.

У меня всё сильнее укрепляется впечатление, что Колесо Фортуны успело сделать неожиданный разворот, пока опьянённые своими начальными успехами демократизаторы вселенной снисходительно учили свободе и непредвзятости суждений заворожённый мир и бесперебойно писали пособия по борьбе за демократию против всего, что ей, предположительно, мешает.

И теперь, превратившись в асфальтоукладывающий каток единой линии политкорректности, Колесо это подминает все ещё сколько-нибудь «торчащие» умы для достижения серо-однородной тиши да глади, послушно почитающей авторитеты согласно утверждённому «партией» прейскуранту.

Похоже, настала очередь «свободного мира» самопровозглашать себя самым свободным из миров, стремительно погружаясь в застой.

Поэтому, вспомнив, какие лютые насмешки вызывали в застойные времена на Западе «деревянный язык» и повальное «единомыслие» советской прессы, лишний раз убеждаешься, как правы мудрецы, предупреждaющие: никогда не насмехайся над чужими ошибками или придётся самому вкусить то же самое в тройном размере...

Это как раз тот случай, когда «награда» настигла своего героя и, перефразируя классиков, американские ведущие СМИ уже можно украшать известным лозунгом: «Даёшь демократическому фронту передовую журналистику!»

С буквой «И» в слове «передовую»...