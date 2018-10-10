В мире корпоративного фашизма только одна правда

Новости из цитадели свободы и сияющего Града на холме выглядят так: Russia Today выкинули из двух вещательных сетей. Это в США, если кто не понял, все творится.

Причем особо даже никто и не скрывал, что это произошло ровно потому, что RT – канал российский и весь из себя неправильный. Хотя нет, в одном случае все же объяснили, что будут вместо ТВ развивать интернет.

Учитывая, что в США 96% домохозяйств смотрят телек и именно оттуда получают новости, парни придумали какой-то странный бизнес-план. Или просто врут, и все же дело в том, что русские новости, русская правда, наши смыслы и то, как мы понимаем мир, им просто запретили показывать.

Когда я был юным и еще существовал СССР, там «вражеские голоса» просто глушили. Это происходило как раз в те годы, когда Рональд Рейган заявлял, что «информация – кислород современного мира».

Так вот у советских политиков перекрыть этот кислород не вышло. Из того, как развивалась наша история, следует очень простой вывод – «глушилки» не работают. Они приносят обратный эффект.

Люди начинают страшно хотеть узнать, что же такое говорят на этом запретном радио, или на этом ужасном русском, насквозь лживом кремлевском канале.

Можно, конечно, предположить, что американские политики решили повысить популярность коллег, тогда логика их действий понятна. Убрали из вещательных сетей – повысили интерес – привлекли новых зрителей.

Зачем это нужно было американским политикам?

Они не хотели этого делать, но их вскрыли русские хакеры. А Петров с Бошировым для верности одурманили их умы секретным ядом под названием DEAD GULAG (по-нашему Дед Гулаг).

На самом деле, конечно же, RT душат только потому, что в мире корпоративного фашизма может быть только одна правда.

В Сирии нет террористов, а есть только оппозиция; Басаев не убийца детей, а повстанец; на Украине нет фашистов, а есть только победа демократических сил; в России же нет народа, а есть только отравленное пропагандой серое быдло.

Если же, не дай Бог, американские граждане узнают, что мир устроен несколько иначе, то кто знает, что они начнут делать. Вдруг думать станут.

Источник: Блог Андрея Медведева