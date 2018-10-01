Девушки перешли прямиком в гей-фантастику

Я однажды общался с популярным автором «ромфанта» – женской фантастики. Сам-то я к этому жанру отношусь с иронией, но, надеюсь, доброй – всё лучше книжки читать, чем винишко пить. И автор мне пожаловалась – вот, мол, Сергей Васильевич, вы всё иронизируете по поводу того, что ромфант вытеснил всё... А мы уже давно не первые и не главные в фантастике!

«А кто же?» – поразился я, признавая свою отсталость.

«Эротическая фантастика...» – вздохнула автор.

Оказалось, что сейчас все рекорды продаж рвёт не «Лорд вампиров страстно её обнял, но она гордо оттолкнула его...», а какой-нибудь «Лорд вампиров могучим усилием вогнал в неё свой холодный, как лёд... А-а-а! – застонала она от нахлынувшей страсти...»

И сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Ибо вот чего народ жаждет-то на самом деле!

Но круче и умнее всех оказался неведомый никому автор, сотворивший эротико-порно-фантастически-гейский роман. Поскольку гей-тусовка давно считала себя несправедливо обиженной малым количеством литературы (ну, это у нас, за рубежом-то давно...) и радостно бросилась покупать и читать написанную для них книгу. Причём геи честно покупали, в то время как обычные читатели всё норовили украсть – ну и кто они после этого?

В общем, бедные девушки с ромфанта и через быстрый этап эрофанта перешли прямиком в гей-фантастику. И теперь пишут: «Лорд вампиров могучим усилием вогнал в него свой холодный, как лёд...»

Но знаете, что самое смешное?

Ведь никто из этих замечательных самоотверженных тружениц на литературно-фантастической ниве даже не задумался – а хочет ли она перейти от описаний страстных чувств к приключениям буйной плоти?

Тренд сменился – труженицы переключились на новое направление.

Увы, других писателей у меня для вас нет. И других читателей тоже.

Да, это я всё к чему. У меня тут в новом романе женщина только что совокуплялась с парой разумных котиков. Так предупреждаю сразу, это не модности для, а сюжета ради.

Но с другой стороны – никогда не надо недооценивать любовь к котикам. Они ведь такие милые.

Источник: Блог Сергея Лукьяненко