Скрипаль был отравлен за работу на русских

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2 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:05  |  vz.ru
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиковФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости? Подробности...
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Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму

Эффективность российского ядерного оружия такова, что его вовсе не обязательно размещать в КрымуФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На Украине в очередной раз заявили о возможном размещении Россией ядерного оружия в Крыму. Это одна из излюбленных украинских страшилок, которую неоднократно опровергали российские власти. При этом подчеркивается: Россия вправе размещать ядерное оружие на любой части своей территории, включая стратегически важный Крым. Почему же Москва этого не делает? Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии

Македонцы четыре месяца протестовали против самого факта проведения референдума, и им удалось сделать его результаты недействительнымиФото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
В Македонии из-за не соответствующей требованиям конституции явки провалился референдум о переименовании страны. Тем не менее США, НАТО и ЕС уже успели расценить итоги плебисцита как успех. Почему Запад так заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему так нужна эта страна в евроатлантических структурах? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Скрипаль был отравлен за работу на русских

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Прежде положение англичан было не очень тяжелым. Мир схарчевал байку про русских ликвидаторов и ввел санкции, как раньше схарчевал байки про Вьетнам, Ирак и Ливию. Удар прилетел, откуда не ждали. И карточный домик рухнул. Подробности...

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Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Угрожать торговле энергоносителями на Ближний Восток – в регион, который переполнен энергоносителями? На Ближний Восток Россия поставляет в основном пшеницу (на что, кстати, тоже жалуются американские фермеры). Может быть, американский флот будет блокировать еще и российские сухогрузы с зерном? Подробности...

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Дометий Завольский, историк-архивист
Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Кот Скрипаля

          Скрипаль был отравлен за работу на русских

          Кот Скрипаля
          Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
          		 2 октября 2018, 20:39

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          Ну что, дорогие мои любители конспирологии. Хотите знать, кто такие Петров&Боширов? Зачем ездили в Солсбери? И что должны были привезти обратно?

          Ради вас я совершил вылазку в нашу уютную лубяночную столовую. Я-то, понятное дело, на спецпайке - молоко за вредность, валерьянка на радость, но иногда надо и в свет выходить, впитать дух котлет, березового сока и сплетен о судьбах мира.

          Итак, если и есть на страже Родины такие солдаты, как Петров с Бошировым (или Чепига с более удачливым анонимом), то они такие же ликвидаторы, как Скрипаль – наш враг.

          А Скрипаль нам не то что друг, конечно. Но и не враг. Помните, российский посол в Лондоне Александр Яковенко так прямо и сказал: Россия не считает Скрипаля предателем. Он свободный человек, российский гражданин, проблемы с государством урегулировал.

          Но вы же ничему не верите, мои маленькие любители конспирологии, вам же двойное дно и укол зонтиком подавай. Так все это есть, но не там ищем, не там.

          Фото: ukr.media/Global Look Press

          Кинуть Россию, сдать агентов, лечь под бритов – как после такого не просто остаться живым, но еще и на свободе, да еще и в богоспасаемом Лондоне? Нужно быть кем-то гораздо большим, чем предателем, чтобы провернуть такую операцию. Нужно быть двойным... тройным… черт, да я даже не могу сосчитать, какое количество разведок обслуживал товарищ Скрипаль. Слуга всех господ, он спасся из когтистых лап кровавого режима (c), но споткнулся на демократичных, свободных и честных англичанах.

          Почему Скрипаль покинул российские застенки, как вы думаете? В обмен на Чапман, серьезно? Тогда что же всеми неожиданно любимого Сенцова никак не обменяют? Может, потому, что забрать его готов только Киев, а нам еще один шпион в Киеве в бюджет не влезет. Но Скрипаль в Лондоне был в самый раз. Кто ж заподозрит российского предателя в работе на российскую разведку?

          И сидел полковник в Солсбери, смеясь над жалкой пенсией, брошенной ему с королевского плеча, решал вопросы, лавировал между капельками. Да не вылавировал.

          Умерла его жена. Умер сын. Единственный родной человек – дочь Юля – осталась в России. Только и да морские свинки мирили его с чужбиной да периодические визиты гостей.

          Неприметные крепкие парни в темных бомберах с барсетками в руках. Эти парни часто ездили по Европе, встречаясь с такими же источниками ценной информации. Солсбери, Амстердам, Женева, Милан и Париж, потом снова Солсбери. Везде, как шепчутся в столовке, есть наши агенты. А если есть агенты, должны быть и связные. А среди них – Петров и Боширов.

          А если есть агенты и связные, всегда есть риск, что кто-то спалится. Скрипалю не повезло. То ли англичане давно подозревали, что один раз – это только в ЛГБТ-сообществе ничего не значит, а в разведке одного предательства достаточно, чтобы быть на строгом контроле. То ли связные где-то мелькнули. То ли еще кто сдал. Но наши королевские партнеры отследили визиты связных и решили не просто ликвидировать перелицованного предателя Скрипаля, но и нагреться на его смерти.

          Травить одного, а отравить всю Россию – чем не план?

          Что для этого нужно? Отследить приезд связных, подготовить орудие убийства, прямо указывающее на русских, – и действовать. Но лучше б они ледоруб взяли, в самом-то деле. Химическая формула «Новичка» опубликована большим тиражом еще в девяностых, и англичане наляпали яд, как смогли. А смогли плохо.

          Сразу после встречи наших связных со Скрипалем, траванули его вместе с дочкой. Да не вытравили. Потому что кроме хитросделанных планов хорошо бы еще иметь немного мозгов и разбираться в химии так, как разбирались советские ученые.

          Я почему никогда не верил, что хозяина наши отравили? Потому что наши бы дотравили до встречи с праотцами. А бриты только кота да морских свинок извести могут.

          И пока наши голуби мира летели над морями, над долами, неся донесение от Скрипаля, сам Скрипаль боролся с жалким подобием «Новичка» в своей крови. А поскольку русская кровь посильнее не только «Фауста» Гете, но и английских химических поделок, наш полковник остался жить. Чем очень фраппировал английское высшее общество, причастное к покушению.

          Говорят, руководство британских химиков-недоучек было очень недовольно немощностью изготовленного яда. Мол, общество смеется, погиб один кот, да и то мы сами его усыпили. Пришлось исправлять.

          Набодяжили яд погуще, да налили в пузырек от духов. Куда его теперь? Придумали в бак для бездомных кинуть, чтобы жалостливее получилось. Мол, бесчеловечные русские не просто приехали на наш священный остров отравить предателя (это еще можно по-человечески понять), они еще потратили время, чтобы выбросить нераспечатанный (!) флакон в ящик для самых несчастных, самых обездоленных членов благополучного британского общества.

          В Европе вообще очень популярны левацкие темы, толерантность, чувство вины перед беженцами и деклассированными элементами. И выбор такой жертвы, какой стала нарко-алкоголичка Дон Стерджесс, выдает именно европейских сценаристов. У русских вообще-то другие болевые точки.

          Итак, Дон Стерджесс умерла, «недоНовичок» реабилитирован, общество с ужасом смотрит на место России на карте мира.

          А полковник Скрипаль теперь живет в бункере, как Бабченко в Киеве. Бриты знают, что он сделал. Скрипаль знает, что сделали бриты. Убить его прямо там, в бункере – на русских уже не свалишь. Вот и сидят, думают, как из положения выйти.

          Хотя до сегодняшнего дня положение англичан было не так, чтобы очень тяжелым. Благодарный мир схарчевал байку про русских ликвидаторов, ввел санкции и приглядывается, что бы еще урвать под шумок. Как раньше схарчевал байки про Вьетнам, Ирак и Ливию.

          Удар прилетел, откуда не ждали. Свой из своих, журналист Би-би-си Марк Урбан опубликовал книгу «Дело Скрипаля». И карточный домик рухнул.

          Что мы теперь знаем? Что Скрипаль с упоением смотрел Первый канал и поддерживал Кремль по множеству вопросов, «сидя в доме, купленном МИ-6». Что поддерживал присоединение Крыма. Что был «наглым русским националистом». Что был уверен – Россия не разжигала военный конфликт на Востоке Украины, иначе по Киеву уже давно разъезжали бы наши танки.

          А вот контрольный прямо в сердце простого английского потребителя пропаганды.  Урбан пишет: Скрипаль отказывался верить, что его пыталось убить российское правительство. С чего бы это, да? Может, потому, что правду в нашей столовке говорят – англичане и отравили да только криворукими оказались.

          Теперь всерьез обдумываю планы написать доклад «для ГРУ», как бриты доэволюционировались с Джеймса Бонда до Джонни Инглиша.


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