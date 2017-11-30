К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

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Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару

Минфин США впервые за 28 лет возжелал слабый, а не сильный доллар Фото: Stefan Klein/imagebroker.com/
Global Look Press
Почти три десятилетия минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты. И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо». Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем США совершают такой разворот и что это будет означать для России? Подробности...
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«Не хочу быть проституткой, хочу быть политиком»

Екатерина Гордон считает, что «у Эллы Памфиловой главная задача на этих выборах – все время удивляться»Фото: из личного архива
«Единственный человек, с которым мне было бы интересно вступить в конкуренцию, – это Владимир Владимирович Путин», – сказала газете ВЗГЛЯД певица, правозащитница и до сегодняшнего дня участница президентских выборов Екатерина Гордон. В интервью политик не только объяснила свое внезапное решение снять кандидатуру с выборов, но и дала отповедь своим критикам, включая телеведущего Владимира Соловьева.  Подробности...
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Военные США напрасно испугались российского проекта «Статус-6»

Документы проекта «Статус-6» были засвечены неслучайноФото: 1tv.ru
«Это вызов, на который у ВМС пока нет ответа», – констатируют американские военные. «Разрабатываемый Россией подводный плавательный аппарат с ядерной боеголовкой может обойти ПРО США», – стращают публику СМИ. Но, к сожалению для тех, кто мечтает об уничтожении Америки гигантским цунами, проект «Статус-6» не так страшен, каким его малюют. Подробности...
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Открытие американцев ведет Венесуэлу к войне за выживание

Открытые залежи на шельфе самого дикого государства Южной Америки составляют более 3,2 млрд баррелейФото: Sergio Moraes/Reuters
Самая бедная страна Южной Америки – Гайана – вытащила счастливый билет: компания ExxonMobil обнаружила на ее шельфе колоссальные залежи нефти. Проблема в том, что это открытие грозит Гайане скорой войной с одной из самых мощных армий региона, которая к такой войне уже давно готова. И дело тут вовсе не в агрессии Соединенных Штатов. Подробности...
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Самопожертвование праведника вызвало волну скорби в соцсетях

«Господь получил душу праведника, и у бомжа будет еще земное время, чтобы одуматься»Фото: кадр из видео
«Это христианская смерть в полном смысле». «Погиб, спасая не просто случайного человека, а того, от кого обычно отворачиваются, кем брезгуют». Такими словами описывают в соцсетях Георгия Великанова, человека, совершившего настоящий подвиг – он бросился под электричку ради того, чтобы спасти бездомного. Подробности...
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К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

Антон Крылов, журналист
У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление. Подробности...
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Что Макрону хорошо, то для Меркель – плохо

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные СМИ выделяют на давосском форуме речи Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Тенденция обоих – приучить всех к мысли, что Европа двуполярна. Правда, по характеру полярности Европы мнения Макрона и Меркель не совпадают. Подробности...

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Руслан Осташко, политолог
К 2020 году мы уже сможем чувствовать себя в сравнительной безопасности, хотя программа перевооружения и модернизации армии будет продолжаться. И вот после этого перед нашими военными учеными и инженерами встанет серьезная задача. Подробности...
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Антон Крылов

          К вопящим «шлюха» отношение будет все более презрительным

          Антон Крылов
          журналист
          		 26 января 2018, 19:10

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          «Мальчик девочку любил, мальчик девочку убил» – подобные случаи, увы, не редкость в мировой истории и уголовной практике. Ревность была и остается одной из основных причин убийства женщины мужчиной или мужчины женщиной.

          Подавляющее большинство подобных убийств проходят мимо внимания журналистов и публики, за исключением разве что совсем вопиющих случаев, или когда молния бьет совсем рядом. Один из таких случаев и приключился в начале недели в Москве, когда студент Бауманки зверски убил и изнасиловал студентку Вышки.

          Детали, наверное, можно не писать – вряд ли остался хоть один следящий за новостями человек, который даже против своей воли не знал бы о том, как мальчик сперва бил девочку, потом душил девочку, потом насиловал девочку, потом резал девочку, потом снова душил и снова насиловал, а потом проспался, ужаснулся, подробно описал произошедшее в соцсети и убил себя. Примечательно, что описывать детально изнасилование и убийство законодательство позволяет, а самоубийство – нет, Роскомнадзор бдит.

          Как оно, к сожалению, в последние годы случается все чаще, больше пугает не само преступление, а реакция общественности.

          Три часа! Три часа многочисленные знакомые убийцы «лайкали» его запись, в которой описывались детали преступления. И только по прошествии этого времени единственному человеку пришло в голову доехать до квартиры, чтобы «проверить» написанное. Понятное дело, что в данном случае спасти кого-то было бы уже невозможно, мальчик опубликовал запись «с отсрочкой».

          Фото: с личной страницы на vk.com

          А если бы нет? В полиции работают достаточно молодые люди, которые отлично понимают, что запись в соцсети является таким же поводом для проверки информации, как и телефонный звонок или крик из-за стены. Если кто-то пишет «я убил» или «я собираюсь убить» – это однозначный повод вызвать полицию, чтобы потом не мучиться чувством вины за непредотвращенное преступление.

          Ну а вакханалия в соцсетях вокруг морального облика убитой – это вообще что-то запредельное. Такое впечатление, что каждый, пишущий «так и надо шлюхе», не просто претерпел в своей жизни от неверных женщин, а был пойман женской бандой и жестоко изнасилован чем-то шершавым толщиной с фонарный столб. Обычно ненависть к кому-либо подобного накала и радость от чьей-либо смерти видишь лишь у непосредственных жертв насильственных преступлений.

          У каждого нормального мужчины бывает описанное Пушкиным состояние «я вас люблю – хоть я бешусь», но комментарии под фотографиями участниц флешмоба #этонеповодубить, весьма умеренно фривольными, оставляют крайне тягостное впечатление.

          Мне сложно представить мужчину (или юношу), который с такой ненавистью писал бы о женщинах в социальных сетях, а потом отправлялся бы с одной из настолько ненавидимых им «шкур» в постель. Учитывая, что подавляющему большинству геев подобное женоненавистничество, как правило, не свойственно, возможно, речь идет о какой-то ранее не зафиксированной наукой сексуальной ориентации.

          Да, что-то можно списать на принципиальный троллинг, что-то – на синдром интернет-анонимности, но азербайджанцы не пишут об армянах, а щирые украинцы – о коварных москалях, с такой ненавистью, с какой вполне реальные молодые люди – о девушках. И это, безусловно, очень серьезный сигнал об уровне ненависти в обществе.

          Еще одним удивлением лично для меня стало обилие тоскливого народного творчества по термину «френдзона». Оказывается, это какое-то вечное проклятие современного молодого человека – оказаться во «френдзоне», где и ощущал себя убийца.

          Выглядит крайне странно, учитывая существование «Тиндера», обилие вечеринок на любой вкус и прочих мест, где можно познакомиться с девушками. Каждый из нас, будучи молодым, неоднократно слышал (и произносил) слова «давай лучше останемся друзьями», это был четкий сигнал: «не в этот раз». Повод поискать другую, а не предаваться разрушительной рефлексии.

          Впрочем, вряд ли стоит предаваться стариковскому «в наше время все было совсем не так» – в общих чертах, скорее всего, было именно так. Нынешняя интернет-ненависть к «шлюхам» – это, по сути, гопническая уверенность в том, что если девушка переспала с кем-то из компании и рассталась с ним – то теперь она обязана «давать» всем. Просто не сталкивавшиеся с субкультурой пригородов люди раньше не замечали подобного явления, а теперь его невозможно пропустить, если пользоваться интернетом.

          Флешмоб #этонеповодубить вряд ли значительно увеличит число фотографий полуобнаженных девушек в интернете (к тому же откровенной порнографии все равно всегда будет больше). Но это действительно повод напомнить всем, что нельзя убивать не только тех, кто фотографируется в трусах или без трусов.

          Нельзя убивать тех, кто рисует карикатуры, какими бы обидными они ни казались лично вам.

          Нельзя убивать тех, кто неуважительно относится к флагу вашей страны и даже подтирается флагом вашей страны.

          Нельзя убивать тех, кто говорит вам плохие слова и даже называет вашу маму проституткой.

          Нельзя убивать вообще никого, кроме тех, кто пытается убить вас или ваших близких.

          И нельзя одобрять убийства и хоть в чем-то винить жертву.

          Конечно, от одобрения (понимания, оправдания) убийцы и осуждения (непонимания, критики) жертвы до реального убийства – огромная дистанция, и подавляющее большинство никогда ее не пройдет.

          «Виктимблейминг» (дурацкое слово, но русского аналога пока не придумали) – это вообще не столько про жертву, сколько про осуждающего: механизм наивной психологической защиты, основанный на ложной уверенности в том, что если «правильно» себя вести, то с тобой никогда ничего не случится.

          И, что самое главное – будущее за теми, кто сочувствует жертвам и осуждает преступников, о чем бы ни шла речь: о хладнокровном убийстве или о банальном домогательстве. Это норма, которая будет утверждать себя все увереннее, а к вопящим «шлюха» отношение будет все более и более презрительным.

          Но очень грустно, что это понимание приходит только через трагедии.


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