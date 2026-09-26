«Нефтехимик» победил «Барыс» в перенесенном из-за траура в Казахстане матче КХЛ

«Нефтехимик» обыграл «Барыс» и возглавил таблицу Восточной конференции

Tекст: Тимур Шайдуллин

Нижнекамский «Нефтехимик» в гостях победил «Барыс» из Астаны в перенесенном из-за траура в Казахстане матче КХЛ со счетом 6:3. Встреча должна была пройти в пятницу, однако была перенесена на субботу из-за объявленного в Казахстане траура после гибели моряков во время учений, отмечает РИА «Новости».

В составе победителей отличились Дамир Жафяров, Григорий Селезнев, Герман Точилкин, Александр Петунин, Севастьян Соколов и Артур Тянулин. У хозяев льда шайбы забросили Гарретт Пилон, Семен Симонов и Алихан Омирбеков.

Победа позволила нижнекамскому клубу набрать 13 очков и занять первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Астанинский коллектив с 10 очками располагается на четвертом месте.

В следующем матче 27 сентября нижнекамцы сыграют в гостях с владивостокским «Адмиралом», а команда из Казахстана примет петербургский СКА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в знак скорби по 14 погибшим на Каспии морякам дипломатическое представительство Казахстана в российской столице приспустило государственный флаг. А президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому лидеру в связи с этой трагедией.



