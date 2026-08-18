Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.6 комментариев
Взрыв повредил крупный промышленный объект в Кривом Роге
В Днепропетровской области зафиксировали серьезные разрушения на территории местного завода после сильного хлопка.
Информацию о происшествии на юго-востоке страны подтвердил глава городского совета обороны Александр Вилкул, передает ТАСС.
В своем официальном блоге чиновник уточнил, что в результате инцидента пострадала производственная инфраструктура.
Ранее украинское издание «Факты ICTV» также сообщало о громких звуках на территории населенного пункта. Точные данные о масштабах нанесенного ущерба в настоящий момент не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог» частично остановил работу из-за ракетного удара.
В мае текущего года российские беспилотники поразили цеха этого завода.
В июле прошлого года два городских предприятия получили повреждения после серии ночных взрывов.