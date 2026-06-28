Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.10 комментариев
Путин заявил о выводе экономики России на новый технологический уровень
Президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что экономика страны достигнет новых технологических высот.
«Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые отрасли, гарантирующие суверенитет и лидерство России», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил судьбоносное время проведения съезда «Единой России».
Напомним, в воскресенье российский лидер прибыл на съезд «Единой России».