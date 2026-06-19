США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
В Белоруссии заработал закон о наказании за пропаганду ЛГБТ и чайлдфри
В Белоруссии вступили в силу административные нормы, предусматривающие крупные штрафы за пропаганду гомосексуализма (движение ЛГБТ* признано экстремистским в России), педофилии и чайлдфри, сообщила Палата представителей (нижней палаты) белорусского парламента.
Закон о введении административной ответственности за пропаганду гомосексуализма, педофилии и чайлдфри вступил в силу в Белоруссии, передает РИА «Новости».
Пресс-служба нижней палаты белорусского парламента сообщила о начале действия новых правовых норм.
«Сегодня вступают в силу основные положения закона от 15 апреля 2026 года «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности»», – заявили в парламенте.
Документ устанавливает наказание за пропаганду гомосексуальных связей, смены пола, педофилии и бездетности. Нарушителям грозят штрафы до 1350 белорусских рублей, что составляет около 35,5 тыс. российских рублей. Для юридических лиц сумма взыскания может достигать девяти тыс. белорусских рублей, или 237 тыс. российских рублей.
В зависимости от обстоятельств суд может назначить общественные работы либо административный арест. Закон также вводит ответственность за незаконные операции с цифровыми токенами и нарушение правил кибербезопасности. Дополнительно предусмотрены наказания за отказ уничтожать опасные инвазивные растения, включая борщевик Сосновского.
В 2024 году органы прокуратуры Белоруссии подготовили законопроект об ответственности за пропаганду чайлдфри и педофилии.
Позже Совет Федерации России одобрил закон о запрете пропаганды идеологии добровольного отказа от детей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ