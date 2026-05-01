Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.
Песков: Путин примет решение о сроках работы Меликова в Дагестане
Президент Владимир Путин лично определит, доработает ли глава Дагестана Сергей Меликов до сентября или регион досрочно возглавит исполняющий обязанности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин определит порядок смены руководства Дагестана, передает РИА «Новости». Речь идет о том, останется ли Сергей Меликов на своем посту до окончания срока или будет назначен врио главы региона.
«Путин решит», – ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Накануне глава государства провел встречу с дагестанской делегацией, где сообщил о переходе Меликова на новую должность. Срок его полномочий истекает в сентябре. Тогда же президент поддержал предложенную кандидатуру председателя Верховного суда республики Федора Щукина на пост нового руководителя.