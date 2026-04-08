    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    8 апреля 2026, 06:18 • Новости дня

    При ударе по югу Израиля пострадали трое подростков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трое подростков получили ранения в результате удара кассетного боеприпаса, выпущенного с территории Ирана по югу Израиля, сообщает издание The Times of Israel.

    Трое подростков были ранены в результате удара кассетного боеприпаса, выпущенного с территории Ирана по южной части Израиля, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel. Среди пострадавших – двое 15-летних и один 12-летний подросток.

    По данным израильской службы скорой помощи «Маген Давид адом», все трое получили травмы от взрыва и осколков стекла. Еще нескольким местным жителям потребовалась помощь из-за острых стрессовых реакций на произошедшее.

    Ранее президент США объявил о двухнедельном взаимном прекращении огня между Ираном и Израилем. Агентство Tasnim уточнило, что перемирие достигнуто на определённых условиях между Ираном, Соединёнными Штатами и Израилем.

    Ранее женщина выжила при падении рядом с ней ракеты в Израиле.


    6 апреля 2026, 11:46 • Новости дня
    Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня

    Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня

    Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Недопуск журналистов к схождению Благодатного огня в Иерусалиме объясним с точки зрения обеспечения безопасности. Медиа-составляющая церемонии не должна пострадать. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Судя по всему, запрет представителям СМИ присутствовать на схождении Благодатного огня касается в первую очередь иностранцев. Думаю, эти ограничения идут в «пакете» с ранее озвученным недопуском паломников и туристов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее отсекает себя от критики за то, что подверг опасности иностранные делегации в случае потенциальной атаки», – объяснил религиовед Роман Лункин.

    «Я трактую этот запрет, как менее спорный, чем скандальный недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня. Нынешнее ограничение можно рассматривать и как предупреждение Тель-Авива о повышенной опасности массовых мероприятий всем, кто захочет посетить прилегающие к святыне кварталы», – пояснил собеседник.

    «При этом, думаю, медиа-составляющая церемонии схождения Благодатного огня не очень пострадает. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ – в составе делегаций явно будут присутствовать сотрудники служб протокола различных епархий. Впрочем, не исключено, что в течение нынешней недели Тель-Авив немного смягчит запрет для журналистов в случае повышенного давления на Нетаньяху», – поделился мнением эксперт.

    Ранее стало известно, что представители СМИ не смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу ­– 11 апреля. Причина состоит в ограничениях в сфере безопасности, которые были введены из-за угрозы обстрелов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Израиля.

    Ранее израильские правоохранители по согласованию с христианскими конфессиями 30 марта приняли решение, что пасхальные мероприятия в Иерусалиме, включая церемонию схождения Благодатного огня, пройдут в ограниченном формате, без паломников и туристов из-за ситуации с безопасностью.

    Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов. Общественных убежищ в Старом городе нет. Осколки уже неоднократно падали в считаных метрах от храма Гроба Господня, Стены плача и мечети Аль-Акса.

    Ранее Роман Лункин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта.

    6 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть»

    Лукашенко: Конфликт в Иране пора заканчивать

    Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к завершению конфликта в Иране.

    По словам Лукашенко, ни одна страна не способна победить Иран, учитывая его сложную географию и настроенность населения, передает БелТА.

    «Нет той страны, которая могла бы победить Иран. Очень сложная географически страна, очень решительно настроено население, готовы погибать за свою землю. Персия, чего тут говорить. Мы же прекрасно знаем историю этой страны. Поэтому надо заканчивать (конфликт)», – заявил белорусский лидер на встрече с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбеком Масадыковым.

    Он также считает, что израильским властям стоит задуматься о своей политике. Лукашенко призвал Израиль «не засучивать рукава и не показывать свою прыть».

    Ранее Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что конфликт на Ближнем Востоке усугубил ситуацию в регионе и вызвал негативное влияние на мировую экономику.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Израиль призвал иранцев не пользоваться железной дорогой
    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Израиля предупредило жителей Ирана об угрозе для жизни при использовании железных дорог.

    Израильские военные призвали жителей Ирана не пользоваться железнодорожной сетью страны до 21.00 по местному времени, сообщает Bloomberg.

    Это предупреждение прозвучало на официальной странице Армии обороны Израиля на фарси в соцсети около 9 утра по иранскому времени. В заявлении подчеркивается, что нахождение у поездов и железнодорожных путей «ставит под угрозу вашу жизнь».

    Подобные обращения обычно предшествуют нанесению ударов по инфраструктуре, отмечает издание. На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп усилил риторику, заявив, что в случае отсутствия соглашения о прекращении огня до вторника Вашингтон уничтожит гражданскую инфраструктуру Ирана. Иран отверг проект временного соглашения, настаивая на полном прекращении войны.

    Ранее удары по объектам инфраструктуры в Иране вызывали ответные атаки Тегерана по аналогичным целям на Ближнем Востоке и по Израилю. В стране развита железнодорожная сеть, связывающая крупнейшие города, а также соединяющая Иран с Турцией и Азербайджаном. Из-за ограничений интернета неизвестно, сколько иранцев увидят предупреждение Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО.

    8 апреля 2026, 04:25 • Новости дня
    Израиль продолжил удары по Ирану

    Times of Israel: ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану

    Израиль продолжил удары по Ирану
    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану, несмотря на объявление сторон о согласии на прекращение огня, пишет Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника службы безопасности.

    На данный момент также нет подтверждений о прекращении израильских военных операций против ливанского движения «Хезболла», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    При этом в самом Израие, включая Тель-Авив, дважды за час прозвучали сирены воздушной тревоги. После тревоги в районе Тель-Авива были слышны несколько взрывов, передает ТАСС.

    Кроме того, министерство обороны Катара сообщило об успешном отражении ракетных атак, нацеленных на территорию страны. В Саудовской Аравии предупредительные сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах после объявления о перемирии между Ираном и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Иран заявили, что согласились на перемирие. При этом после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Минобороны ОАЭ сообщило о ракетной атаке со стороны Ирана.

    8 апреля 2026, 02:27 • Новости дня
    CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

    По информации CNN, представитель властей США уточнил, что власти еврейского государства дали согласие прекратить бомбардировки исламской республики на время переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что США согласны на прекращении огня с Ираном, который откроет Ормузский пролив для судоходства. Иран объявил о победе над США и заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия.

    7 апреля 2026, 06:35 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    МВФ спрогнозировал рост инфляции в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    Tекст: Катерина Туманова

    Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к сокращению мирового экономического роста и усилению инфляционного давления, заявила глава ведомства Кристалина Георгиева

    Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война на Ближнем Востоке вызвала крупнейший в истории сбой в поставках энергоресурсов, поскольку миллионы баррелей нефти не добываются из-за фактической блокады Ормузского пролива Ираном, передает Reuters.

    «Вместо этого все дороги теперь ведут к росту цен и замедлению экономического роста», – заявила Георгиева.

    Она отметила, что даже быстрое окончание боевых действий приведет к относительно небольшому снижению прогноза роста и повышению прогноза инфляции, однако в случае затягивания войны последствия будут гораздо серьезнее,

    В блоге МВФ 30 марта уже намекал на возможное понижение прогноза мирового экономического развития, ссылаясь на асимметричный шок от войны и ужесточение финансовых условий. Ранее Фонд ожидал небольшого повышения глобального роста до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, но теперь эти показатели будут пересмотрены в сторону понижения.

    Глава МВФ добавила, что война уже сократила мировые поставки нефти на 13%, что негативно сказалось не только на энергетическом секторе, но и на связанных с ним цепочках поставок, включая гелий и удобрения.

    Георгиева отметила, что нынешняя ситуация усугубляется геополитической напряженностью, технологическими изменениями, климатическими потрясениями и демографическими сдвигами.

    Ожидается, что тема войны станет ключевой на весенних заседаниях МВФ и Всемирного банка, где будет представлен доклад «Мировой экономический прогноз», запланированный к публикации 14 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МВФ предупредила о тяжелых последствиях из-за  конфликта на Ближнем Востоке. Первые шесть дней военной операции против Ирана обошлись США более чем в 11,3 млрд долларов. Война с Ираном стала ударом для мировой экономики.

    7 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    В Стамбуле ликвидировали двоих напавших на генконсульство Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Двое турецких полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, двое напавших ликвидированы, один ранен.

    Двое полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на канал NTV.

    Как сообщает телеканал, трое неизвестных в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по зданию консульства. Двое нападавших были ликвидированы в ходе операции, еще один получил ранение, уточняет CNN Turk.

    На месте происшествия продолжается спецоперация, территория вокруг консульства оцеплена, правоохранители проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле произошло вооруженное нападение на консульство Израиля.

    8 апреля 2026, 06:36 • Новости дня
    Офис Нетаньяху выразил поддержку США по вопросу приостановки ударов по Ирану
    Офис Нетаньяху выразил поддержку США по вопросу приостановки ударов по Ирану
    Tекст: Антон Антонов

    Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о поддержке решения США приостановить удары по Ирану на две недели, пишет Times of Israel.

    «Израиль поддерживает решение президента Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны в регионе», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel заявление офиса.

    Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что двухнедельное перемирие между США и Ираном не распространяется на Ливан. Власти Израиля подчеркнули, что любые агрессивные действия с территории Ливана будут рассматриваться отдельно.

    Подчеркивается, что США подтвердили Израилю приверженность общим целям на переговорах с Ираном. Израиль заявил, что поддерживает усилия США, направленные на нейтрализацию «угрозы» со стороны Ирана, передает ТАСС.

    Согласно заявлению, речь идет о «ядерной, ракетной и террористической» угрозе для него, самих Соединенных Штатов и арабских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после новостей о достижении перемирия израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана. Израиль также продолжил удары по Ирану.

    5 апреля 2026, 17:39 • Новости дня
    Минздрав Ливана сообщил о гибели четырех человек из-за атаки Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиаудара израильских ВВС по району Джнах на южной окраине Бейрута по меньшей мере четыре человека погибли и еще 39 были ранены, сообщается в сводке Минздрава республики.

    По данным ведомства, число жертв может увеличиться, поскольку на месте продолжаются поисково-спасательные работы, передает ТАСС.

    Источник в государственном госпитале имени Рафика Харири рассказал, что несколько ракет попали в общежитие суданских рабочих, расположенное на улице Эль-Микдад. «Этот дом находится в 80 м от приемного отделения нашей больницы. Большинство погибших и пострадавших являются суданцами», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что за одни сутки в Ливане в результате израильских авиаударов по разным районам страны погибли 50 человек, 185 жителей получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 марта министерство здравоохранения Ливана представило данные о 1189 погибших и 3427 раненых от ударов израильской армии с 2 марта. Израильская авиация нанесла удар по пункту скорой помощи в городе Бинтджбейль на юге Ливана, в результате погиб один парамедик.

    6 апреля 2026, 15:01 • Новости дня
    Нетаньяху приказал армии Израиля продолжить удары по Ирану

    Кац: Нетаньяху приказал армии Израиля продолжить удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля получила распоряжение от премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжать нанесение ударов по иранской инфраструктуре, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Слова Каца распространила пресс-служба министерства обороны, передает РИА «Новости».

    «Премьер Биньямин Нетаньяху и я поручили Армии обороны Израиля продолжать со всей силой атаковать национальную инфраструктуру... в Иране», – заявил министр.

    Ранее израильская армия заявила об убийстве командира артиллерии сил «Кудс» КСИР.

    Израиль провел новую серию ударов по Тегерану.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Израилю «не засучивать рукава и не показывать свою прыть».

    8 апреля 2026, 02:55 • Новости дня
    Израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Оборонные системы работают над перехватом угроз». – приводит ТАСС текст заявления.

    Сообщение опубликовано после новостей о достижении перемирия вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Вашингтон заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. CNN сообщил о согласии Израиля на перемирие с Ираном. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США. Иран заявил, что Вашингтон принял иранские условия перемирия.

    7 апреля 2026, 11:20 • Новости дня
    США и Израиль атаковали иранский аэропорт на западе страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аэропорт на западе Ирана был атакован США и Израилем, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

    Аэропорт Хорремабада на западе Ирана подвергся воздушной атаке со стороны США и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Mehr и местные власти.

    В официальном сообщении отмечается: «Несколькими минутами ранее аэропорт Хорремабада (в провинции Лурестан) подвергся атаке с воздуха американо-израильского противника».

    Помимо этого, иранский Красный полумесяц сообщил, что атаки США и Израиля затронули сразу несколько городов страны. Среди пострадавших населенных пунктов названы города Урмие и Хой в провинции Западный Азербайджан, Кередж и округ Савуджбулак в провинции Альборз, а также город Шираз в провинции Фарс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удар по нефтехимическому комплексу в иранском Ширазе.

    Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал три авиабазы Израиля и несколько баз США на Ближнем Востоке.

    Во время ударов США и Израиля по Ирану в Кермане аэропорт и два списанных самолета получили повреждения.

    7 апреля 2026, 12:57 • Новости дня
    Вооруженное нападение совершено на консульство Израиля в Стамбуле

    Karar: Вооруженное нападение совершено на консульство Израиля в Стамбуле

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате вооружённого нападения на консульство Израиля в Стамбуле пострадал один полицейский, детали происшествия уточняются.

    Вооруженное нападение произошло на консульство Израиля в Стамбуле, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Karar. В результате происшествия был ранен один сотрудник полиции.

    Газета Karar в соцсети сообщила: «На консульство Израиля было совершено нападение. Один полицейский получил ранения». Подробности о состоянии пострадавшего и личностях нападавших пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в так называемой зеленой зоне иракской столицы.

    7 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    Посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков

    Посол США Хакаби сообщил об участии «Моссада» в спасении американских летчиков

    Tекст: Вера Басилая

    Операция по спасению двух американских летчиков, находившихся на борту сбитого над Ираном истребителя F-15E, прошла при непосредственном участии разведывательной службы «Моссад» и армии Израиля, сообщил посол США в Израиле Майк Хакаби.

    Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил благодарность за беспрецедентную помощь, оказанную ВС США и разведке в операции по спасению экипажа нашего самолета в Иране, передает ТАСС.

    «Армия обороны Израиля и "Моссад" оказали большое содействие миссии», – написал Хакаби на своей странице в соцсети.

    Ранее президент США раскрыл подробности спасения экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном.

    Военное издание Military Watch Magazine сообщило, что США и Израиль потеряли 11 воздушных судов в ходе операции по спасению летчиков.

    NBC News отметило, что ЦРУ организовало дезинформационную кампанию для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.

    Генерал авиации Владимир Попов заявил, что США пошли на отчаянные меры ради спасения пилота F-15.

    7 апреля 2026, 12:05 • Новости дня
    Женщина выжила при падении рядом с ней ракеты в Израиле

    Tекст: Ольга Иванова

    В израильском городе Петах-Тиква 34-летняя женщина была госпитализирована после падения ракеты всего в нескольких метрах от нее.

    Женщина в Израиле чудом осталась жива после падения ракеты буквально в нескольких метрах от нее, передают «Аргументы и Факты».

    Инцидент произошел в городе Петах-Тиква, пострадавшей оказалась 34-летняя местная жительница.

    Как сообщают журналисты, женщину после случившегося доставили в больницу, о степени ее травм информации пока нет. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как женщина стоит рядом с автомобилем на обочине, а затем происходит мощный взрыв. Сразу после удара она падает на колени, однако быстро поднимается и покидает опасное место.

    Информация о причинах обстрела города и количестве других пострадавших пока не уточняется. Ситуация в регионе остается напряженной, власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отразил новую ракетную атаку со стороны Ирана.

    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками
    Белый дом опроверг слухи о планах использовать ядерное оружие против Ирана
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    В Литве начат перенос останков советских солдат из Шауляя на деревенское кладбище
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

