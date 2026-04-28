«Единая Россия» приступила к помощи пострадавшим жителям Туапсе
Активисты «Единой России» приступили к сбору гуманитарной помощи и расселению граждан, пострадавших в результате недавней атаки беспилотников на город.
Представители партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» активно включились в работу по поддержке жителей Туапсе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Волонтеры помогают с расселением, собирают предметы первой необходимости и занимаются расчисткой дворов и детских площадок. В прибрежной зоне активисты также готовы оказать содействие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, чем сейчас занимаются специалисты МЧС.
«В настоящее время ведётся сбор предметов первой необходимости, продуктов и средств гигиены для людей, покинувших зоны повышенной опасности. Вход в эту зону крайне опасен, поэтому там работают специалисты, которые совершенно иначе экипированы – у них спецодежда, респираторы, а порой и противогазы», – сообщил секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко. Он отметил, что волонтерские бригады уже сформированы и приступят к работе в опасных зонах после разрешения краевого штаба.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов добавил, что из бюджета Краснодарского края на помощь пострадавшим уже выделено 5,8 млн рублей. В Молодежном центре Туапсе открыт координационный пункт, где волонтеры собирают вещи для эвакуированных и помогают восстанавливать утраченные документы.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб уточнила, что повторный пожар на нефтеперерабатывающем заводе усложнил ситуацию. В настоящее время готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи для волонтеров, включающая маски, перчатки и специальные моющие средства для уборки территорий.