Лидеры ЕС осудили стрельбу на мероприятии с участием Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «насилию не место в политике никогда», и выразила облегчение, что никто из гостей не пострадал.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал происходящее «тревожным», поблагодарив силы правопорядка за оперативные действия. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что подобные нападения несовместимы с демократией, особенно на мероприятии, посвященном свободе прессы.

Премьер-министр Британии Кир Стармер был «потрясен» событиями в Вашингтоне и осудил любые атаки на демократические институты и свободу прессы. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что «насилие – не выход», а председатель правительства Италии Джорджа Мелони выразила «полную солидарность» с Трампом и участниками встречи, заметив, что «политическая ненависть не должна находить места в демократиях».

Трамп после эвакуации хотел продолжить мероприятие, но был вынужден отказаться из соображений безопасности. Он отметил: «Мы очень хотели продолжить, но не позволим этим больным людям менять ткань нашей жизни».



Напомним, президент США был экстренно выведен с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после сообщений о стрельбе в зале. Позже в Сети были опубликованы кадры эвакуации американского лидера Дональда Трампа с ежегодного приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Американский лидер заявил, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство собственной исторической значимости и не намерен поддаваться страху.

Американист Борис Межуев рассказал газете ВЗГЛЯД о политических последствиях стрельбы в отеле с Трампом.