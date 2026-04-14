США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.2 комментария
Госдума приняла закон о защите доходов инвалидов и ветеранов от взыскания
Госдума запретила взыскивать долги с компенсаций инвалидам и ветеранам
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который расширяет перечень доходов инвалидов и ветеранов, защищенных от взыскания по исполнительным документам. Закон дополнил список новыми компенсационными выплатами, на которые нельзя обращать взыскание, передает РИА «Новости».
Теперь взыскание не будет распространяться на компенсации за самостоятельно приобретенные до 1 января 2025 года технические средства реабилитации и услуги для инвалидов, а также на компенсации за купленные ветеранами протезы (кроме зубных) и протезно-ортопедические изделия.
Под защиту закона также попадают расходы на проезд к месту получения или изготовления технических средств реабилитации и протезов, а также обратно, как для инвалидов, ветеранов, так и сопровождающих лиц. Кроме того, средства, выделенные на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, и расходы на проезд инвалида с сопровождающим к месту получения собаки-проводника, включая провоз животного, защищены от взыскания.
Документ обязывает работодателей и других лиц, выплачивающих гражданам зарплату или доходы, указывать в расчетных документах сумму, взысканную по исполнительным документам. За нарушение этого требования предусмотрена ответственность согласно законодательству России.
Совет Государственной думы одобрил в первом чтении инициативу о защите социальных выплат инвалидам от взысканий.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете списания долгов с пенсий детей-инвалидов.
Социальный фонд начал автоматически устанавливать надбавку к пенсии инвалидов первой группы.