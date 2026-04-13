Суд арестовал яхт-клуб «Буревестник» по делу Кости Большого

Tекст: Дмитрий Зубарев

Яхт-клуб «Буревестник» арестован по уголовному делу в отношении Константина Пискарева, известного как Костя Большой, пишет ТАСС. Суд постановил оставить без изменений арест долей Пискарева в МРОО «Яхт-клуб «Буревестник», а также долей, принадлежащих другим юридическим и физическим лицам, до вступления приговора в законную силу.

В документе суда говорится: «Оставить без изменения до вступления приговора в законную силу арест следующего имущества с установленными ограничениями, связанными с его владением, пользованием и распоряжением: доли Пискарева Константина Юрьевича в МРОО «Яхт-клуб „Буревестник». Представитель третьих лиц отметил, что в приговоре суда отсутствуют ссылки на материалы дела, подтверждающие причастность долей общества к преступлениям.

Собеседник агентства уточнил, что клуб использовался как место сбора преступной группы, однако имущество организации и доли компаний сами по себе не являются орудием преступлений, только потому, что были зарегистрированы на территории клуба.

31 марта суд вынес Пискареву приговор – пожизненное лишение свободы за организацию 21 убийства, среди которых убийство мэра Сергиева Посада Евгения Душко. Следствие установило, что с 1996 по 1999 год Пискарев создал банду, в состав которой входили Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, Дмитрий и Николай Юровы и другие.

Следователи МВД и ФСБ вышли на след группировки в 2016 году при расследовании убийства Душко. Позже уголовные дела объединили в одно производство, и следственной группе удалось по крупицам восстановить события и установить всех участников резонансных преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гособвинение потребовало пожизненный срок для лидера подмосковной ОПГ Константина Пискарева.

