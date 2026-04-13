Федерация водного поло Украины попросила отменить матч против российской команды
Федерация водного поло Украины направила в Международную федерацию плавания запрос с просьбой отменить матч второго дивизиона Кубка мира против российской сборной, сообщил представитель украинской федерации Александр Дядюра.
По словам Дядюры, просьба об отмене встречи объясняется «понятными причинами» и на данный момент вопрос находится на стадии обсуждения с организаторами турнира, передает ТАСС.
«Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно быть», – заявил он. Он также отметил, что, по предварительной информации, встреча, вероятно, не состоится, однако нужно дождаться официального ответа международной федерации. По его словам, после получения подтверждения можно будет с полной уверенностью говорить об отмене игры. «Предварительно они говорили, что матча не будет», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сообщалось, что в командных видах спорта взрослые сборные России могут выступать нейтрально в водном поло. Для сборной России по водному поло этот турнир является первым под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году.