Ростех сообщил о создании особых очков для полярников

Ростех создал светотерапевтические очки Blue Sky Pro для полярников
Российские инженеры создали специальные светотерапевтические очки, которые помогают полярникам сохранять биоритмы и работоспособность в условиях длительной темноты.
Светотерапевтические очки Blue Sky Pro, созданные в российской госкорпорации, предназначены для участников арктических и антарктических экспедиций и уже показали эффективность в условиях Заполярья, передает Ростех. Разработка помогает адаптироваться к полярной ночи и повышает работоспособность полярников.
Устройство генерирует излучение, близкое к спектру солнечного света утром и вечером. Такая светотерапия благоприятно воздействует на циркадные ритмы, «перезапускает» внутренние часы и выстраивает устойчивый режим «день-ночь», что особенно важно при длительной темноте, вызывающей нарушения сна, хроническую усталость и снижение концентрации внимания.
«Солнечный свет утром и вечером задает ритм работы нашего организма, поддерживает настроение и укрепляет силы. В северных широтах его нехватка приводит к усталости, снижению активности и повышенной уязвимости к заболеваниям. Технологии, разработанные в Ростехе, позволяют компенсировать дефицит естественного света. Устройство Blue Sky Pro формирует правильный световой режим, помогая организму сохранять биоритмы», – сказали в Ростехе.
Очки, как отмечают разработчики, пригодятся и при смене часовых поясов более чем на три часа, а также при работе в ночные смены. Blue Sky Pro может улучшить самочувствие при депрессивных состояниях, нейроэндокринных заболеваниях и снижении концентрации внимания. Эффективность устройства подтверждена нейрофизиологическими исследованиями.
Госкорпорация «Ростех» ранее представила комплекс биоритмостимуляции для быстрого отдыха бойцов с программируемым световым и звуковым воздействием, повышающим устойчивость к стрессам и работоспособность.