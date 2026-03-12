С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Масштабный сбой Telegram затронул пользователей из России и США
Массовые жалобы на функционирование сервиса Telegram поступают от жителей Петербурга, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из-за рубежа.
Основной поток жалоб идет из России, США и Германии, следует из данных мониторинга Detector404, передает РИА «Новости».
За последний час зафиксировано свыше 2,4 тыс. обращений, а за прошедшие сутки их число превысило 5,3 тыс.
Свыше трети юзеров сообщают о сбое сайта, 31% жалуются на проблемы с оповещениями, а 27% отмечают плохую работу мобильного приложения. Россияне начали фиксировать неполадки еще в среду, особенно активно писали жители Москвы и Петербурга.
Роскомнадзор ранее отмечал, что собирается продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.
Также регулятор предупреждал, что сервис Downdetector может распространять ложную информацию.