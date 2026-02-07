Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.3 комментария
Лыжница Непряева назвала Олимпийский скиатлон самым тяжелым в карьере
Лыжница Дарья Непряева признала, что падение на последнем круге скиатлона не позволило ей попасть в число призёров Олимпиады.
Олимпийский скиатлон стал для российской лыжницы Дарьи Непряевой крайне сложным испытанием, передает ТАСС.
По итогам гонки, прошедшей в итальянском Тезеро, спортсменка заняла 17-е место и призналась, что очень расстроена своим выступлением. На последнем круге этапа классическим стилем Непряева упала после спуска.
«Сегодня был просто ужаснейший скиатлон для меня, очень тяжелая гонка, с самого начала не задалась у меня. Было очень тяжело, было падение, которое меня выбило – просто лыжа врезалась в кашу снежную. Очень сильно расстроена. Себе, наверное, тройку поставлю за скиатлон», – рассказала спортсменка в интервью Okko.
По словам Непряевой, она не ставит перед собой конкретных ожиданий, так как «можно их не оправдать», а выходит на старт с целью показать максимум своих возможностей на данный момент.
Лыжнице 23 года, в ее активе – звание чемпионки мира среди юниоров, серебро мирового первенства, а также победы и призовые места на чемпионатах России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Непряева в субботу упала на скиатлоне на Олимпиаде.
В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов, среди которых фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также Дарья Непряева.