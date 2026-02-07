Лыжница Непряева назвала Олимпийский скиатлон самым тяжелым в карьере

Tекст: Мария Иванова

Олимпийский скиатлон стал для российской лыжницы Дарьи Непряевой крайне сложным испытанием, передает ТАСС.

По итогам гонки, прошедшей в итальянском Тезеро, спортсменка заняла 17-е место и призналась, что очень расстроена своим выступлением. На последнем круге этапа классическим стилем Непряева упала после спуска.

«Сегодня был просто ужаснейший скиатлон для меня, очень тяжелая гонка, с самого начала не задалась у меня. Было очень тяжело, было падение, которое меня выбило – просто лыжа врезалась в кашу снежную. Очень сильно расстроена. Себе, наверное, тройку поставлю за скиатлон», – рассказала спортсменка в интервью Okko.

По словам Непряевой, она не ставит перед собой конкретных ожиданий, так как «можно их не оправдать», а выходит на старт с целью показать максимум своих возможностей на данный момент.

Лыжнице 23 года, в ее активе – звание чемпионки мира среди юниоров, серебро мирового первенства, а также победы и призовые места на чемпионатах России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарья Непряева в субботу упала на скиатлоне на Олимпиаде.

В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов, среди которых фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также Дарья Непряева.