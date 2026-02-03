Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.0 комментариев
Песков заявил о сохранении позиции России по ядерным арсеналам Британии и Франции
Россия при обсуждении будущей системы стратегической безопасности не может абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников США в Европе – Великобритании и Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия не может игнорировать ядерные арсеналы союзников США в Европе, а именно Британии и Франции, при обсуждении будущей системы стратегической безопасности, передает ТАСС.
Он заявил: «Для нас важно, что, обсуждая будущую систему стратстабильности, мы не можем абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников Соединенных Штатов в Европе, а именно Великобритании и Франции. Вот без этого точно дальнейшие обсуждения будут невозможны, об этом тоже неоднократно говорил президент Путин».
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) ограничивает количество межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боезарядов у России и США. В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ, однако выход из договора не последовал. Москва заявила о необходимости учитывать арсеналы других ядерных держав НАТО, прежде чем возвращаться к обсуждению договора.
Москва и Вашингтон ранее отмечали, что будут добровольно соблюдать количественные ограничения ДСНВ до завершения срока его действия. В сентябре 2025 года президент Путин сообщил, что Россия готова придерживаться ограничений договора еще год после его истечения в феврале 2026 года, если США также выполнят аналогичные условия.
