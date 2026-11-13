Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
«Зенит» отказался от участия в судах по делу о концерте Канье Уэста
Представители ФК «Зенит» проигнорировали суды из-за концерта Канье Уэста
Мировой судья Инна Сибирцева сообщила об отказе футбольного клуба «Зенит» участвовать в разбирательствах по возврату денег за билеты на отмененный концерт американского рэпера Канье Уэста.
Мировой судья вынесла решение по иску к организаторам концерта Канье Уэста без участия представителей футбольного клуба, передает ТАСС.
«В суд поступили ходатайства АО «ФК Зенит» и ООО «Зенит-Арена» о проведении заседания без их участия, так как они не имеют отношения к рассматриваемому спору. Их представители в судебное заседание не явились», – заявила Сибирцева.
Ранее организатор шоу ООО «Сэй эдженси» попыталось привлечь клуб к разбирательству в качестве третьего лица. Юристы компании ссылались на предварительное письменное согласие «Зенита» провести концерт на стадионе «Газпром Арена». Однако выступления, запланированные на 10 и 11 октября, исчезли из расписания на сайте Уэста, а представители арены опровергли факт заключения договора аренды.
Всего в столичные суды поступило более 40 исков к организаторам отмененного шоу. Два из них уже удовлетворены, часть возвращена заявителям, а 11 заявлений пока оставлены без движения из-за нарушений при подаче.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мировой судья Бабушкинского района Москвы взыскал почти 150 тыс. рублей с организатора концерта Канье Уэста в пользу покупателя билетов.
Также суд Октябрьского района Самары назначил заседание по иску к организатору выступления американского рэпера.
Кроме того, суд привлек футбольный клуб «Зенит» к разбирательству о возврате денег в качестве третьего лица.