Утвержден приговор Льву Шлосбергу за дискредитацию ВС

Псковский областной суд утвердил приговор Льву Шлосбергу

Tекст: Катерина Туманова

«Псковским областным судом в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Шлосберга Л. М., осужденного 17.08.2026 г. приговором Псковского городского суда за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280.3, п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима <...>», – приводит ТАСС выдержку из сообщения объединенной пресс-службы судов Псковской области.

Суд оставил без изменения приговор Шлосбергу (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), осужденному за преступления по статьям о дискредитации ВС России и распространении фейков.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет и один месяц в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов на шесть лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Псковский городской суд признал Льва Шлосберга виновным по делу о дискредитации ВС РФ. В 2025 году бывшего председателя псковского отделения партии «Яблоко» приговорили к обязательным работам по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Тогда же Шлосберга отправили под домашний арест.