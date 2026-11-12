Путин: Ряд стран отказывается от матчей с Россией из-за давления

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава государства сделал соответствующее заявление на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, передает ТАСС. «Мы же в контакте со многими национальными федерациями. Они объясняют просто: они находятся под давлением своих правительств и вынуждены действовать таким образом», – отметил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле после встречи с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

На заседании профильного совета глава государства назвал здоровье и качество жизни людей главной задачей физической культуры и спорта.

Также Владимир Путин заявил о необходимости более активного развития национальных видов спорта.