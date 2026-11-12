Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Путин призвал развивать национальные виды спорта как наследие России
Президент Владимир Путин заявил о необходимости более активного развития национальных видов спорта, назвав их уникальным историческим наследием народов России.
Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта призвал уделять больше внимания национальным спортивным дисциплинам. «Конечно, олимпийские дисциплины – лишь часть всего многообразия спорта. Так, нам важно более активно развивать и национальные виды спорта как уникальное культурное, историческое наследие народов России, поддерживать набирающие популярность у молодежи инновационные направления спортивных, игровых соревнований, связанных с цифровыми и другими технологиями. Словом, все, что может вовлечь в спорт людей самых разных возрастов и групп здоровья», – приводит Кремль слова президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль сообщил о планах проведения заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
На прошлой неделе президент заявил об историческом взаимопроникновении культур народов России.
Глава государства назвал культурное многообразие фактором силы страны.