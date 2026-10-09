Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу
Турецкая футбольная федерация (TFF) решила прекратить сотрудничество с итальянским специалистом Винченцо Монтеллой на посту главного тренера национальной команды.
«Принято решение не продолжать сотрудничество с главным тренером нашей национальной команды господином Винченцо Монтеллой», – говорится в сообщении федерации, которое передает РИА «Новости».
Ранее издание Milliyet сообщило о решении TFF расторгнуть контракт с Монтеллой из-за поражений команды во всех четырех матчах группового этапа Лиги наций. После поражения от сборной Италии в понедельник со счетом 1:3 руководство федерации окончательно решило уволить 52-летнего итальянца.
Монтелла возглавлял сборную Турции с 2023 года. Команда под его руководством провела 40 матчей, одержав 21 победу, потерпев 14 поражений и пять раз сыграв вничью.
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