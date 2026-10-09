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    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 19:00 • Новости дня

    Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Турецкая футбольная федерация (TFF) решила прекратить сотрудничество с итальянским специалистом Винченцо Монтеллой на посту главного тренера национальной команды.

    «Принято решение не продолжать сотрудничество с главным тренером нашей национальной команды господином Винченцо Монтеллой», – говорится в сообщении федерации, которое передает РИА «Новости».

    Ранее издание Milliyet сообщило о решении TFF расторгнуть контракт с Монтеллой из-за поражений команды во всех четырех матчах группового этапа Лиги наций. После поражения от сборной Италии в понедельник со счетом 1:3 руководство федерации окончательно решило уволить 52-летнего итальянца.

    Монтелла возглавлял сборную Турции с 2023 года. Команда под его руководством провела 40 матчей, одержав 21 победу, потерпев 14 поражений и пять раз сыграв вничью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа».

    В июле Юрген Клопп был назначен главным тренером футбольной сборной Германии.

    Златко Далич покинул сборную Хорватии по футболу.

    9 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море

    Milliyet: Анкара предложила два коридора безопасности для судов в Черном море

    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море с созданием отдельных маршрутов для российских и украинских гражданских судов.

    Анкара разработала проект обеспечения безопасности судоходства, который предусматривает открытие маршрута для украинских кораблей к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, а для российских – вдоль Грузии и Турции, пишет ТАСС со ссылкой на газету Milliyet.

    Сейчас стороны продолжают консультации по предложенному документу. Издание отмечает, что в случае достижения договоренности может быть подписано соглашение, аналогичное зерновой сделке 2022 года, которое охватит все коммерческие суда и обяжет прекратить атаки на них.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке переговоров по прекращению огня в Черном море при посредничестве Турции и ООН. «Российская сторона всегда открыта к переговорам», – заявил он.

    Президент Турции Тайип Эрдоган 7 октября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул первостепенное значение безопасности судоходства и подтвердил готовность Анкары способствовать прямым контактам Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

    Власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов.

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    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    6 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Роналду извинился и заявил о возвращении в сборную Португалии

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболист Криштиану Роналду прояснил ситуацию с оставлением нацсборной перед матчем с Данией и конфликт с тренером Габриэлом Жезушом, написал открытое письмо.

    «Я должен извиниться перед товарищами по сборной за то, что покинул сбор», – заявил нападающий в письме, которое приводит портал A Bola.

    Форвард португальцев признался, что тренер Жезуш не сдержал обещания, о котором они договорились перед пресс-конференцией, на которой ожидалось объяснение ситуации с невыходом Роналду на поле матча в Лиссабоне и всего 30-минутное появление в матче с Норвегией.

    Спортсмен признал, что не должен был уезжать, несмотря на полную потерю доверия к наставнику. Он взял на себя исключительную ответственность за произошедшее и отметил, что заслуживает наказания со стороны федерации футбола без каких-либо смягчающих обстоятельств.

    Роналду подчеркнул, что правила должны быть одинаковы для всех независимо от статуса.

    «Когда я думаю о национальной сборной, я думаю о соревнованиях. Именно об этом я думал в тот день, когда получил известие о смерти отца. Я был на тренировочном сборе с нашей национальной командой и решил остаться там до конца следующего матча. Я сделал для страны то, чего никогда бы не сделал ни для одного клуба. Поэтому, если я буду в хорошей физической форме, буду играть за свой клуб и, надеюсь, забивать голы после отбытия дисквалификации», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роналду 30 сентября подтвердил уход из сборной Португалии. В этот же день футболист покинул расположение сборной Португалии.

    Ранее лучший бомбардир в истории футбола заявлял, что взял время на раздумья о своем будущем.

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    7 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом

    CNN Turk: Российский турист погиб в Турции после падения на скалы с парапланом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский турист погиб на турецком курорте Олюдениз во время полета с парапланом, сообщил телеканал CNN Turk.

    Мужчина скончался после падения на скалы в провинции Мугла, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk. Сообщается, что 37-летний россиянин Александр Кишенет совершал прыжок с высоты 1900 метров с горы Бабадаг на соло-параплане. По неустановленной причине он упал на скалы.

    На место происшествия выдвинулись жандармы и спасатели, однако мужчина скончался до их прибытия. Начато расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с отравлением российских туристов в Турции.

    Летом российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки.

    В стране решали вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян.

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    6 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Сборная России обыграла Нигерию в первом тайме товарищеского матча

    Tекст: Дарья Григоренко

    В товарищеском матче, проходящем в Нижнем Новгороде, сборная России по футболу обыгрывает команду Нигерии со счетом 2:1 после первого тайма.

    Первые 45 минут встречи завершились с преимуществом хозяев поля, передает ТАСС. На 10-й минуте счет в игре открыл нигерийский игрок Келечи Ихеаначо. В составе российской сборной ответными голами отметились Лечи Садулаев на 30-й минуте и Матвей Кисляк на 45-й.

    Результат этой встречи будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола, где Нигерия располагается на 26-й строчке, а Россия – на 35-й.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сборная России по футболу обыграла команду Намибии со счетом 6:0.

    В пятницу полузащитники Александр Головин и Максим Воробьев покинули расположение российской сборной.

    На прошлой неделе российские футболисты одержали победу над командой Ирана в Казани.

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    7 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Генконсульство подтвердило гибель россиянина при полете на параплане в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский турист Александр Кишенет погиб в турецком городе Фетхие в результате столкновения со скалой во время полета на соло-параплане, подтвердили в Генконсульстве России в Анталье.

    Генконсульство подтвердило информацию экстренных служб Турции о гибели россиянина в районе Ликийской тропы, передает РИА «Новости».

    По данным турецких СМИ, 37-летний Александр Кишенет совершал полет на соло-параплане с горы Бабадаг с высоты 1900 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о гибели российского туриста после прыжка с парапланом.

    В ноябре прошлого года россиянин погиб в Турции после падения с парапланом со скалы.

    В сентябре того же года генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.

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    6 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 3:3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде.

    Встреча состоялась во вторник в присутствии более 40 тыс. зрителей и завершилась со счетом 3:3. У сборной России голы забили Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук, пишет РИА «Новости». В составе сборной Нигерии отличились Келечи Ихеаначо, Питер Эдокполор и Акор Адамс.

    Забитый мяч стал для Миранчука 12-м в составе национальной команды. Он разделил десятое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Денисом Черышевым, Игорем Колывановым и Александром Кокориным.

    Сборная России пропустила гол впервые за пять последних матчей. В 2026 году команда сыграла восемь товарищеских встреч, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

    В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии – 26-е.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России обыграла Нигерию в первом тайме товарищеского матча.

    В субботу сборная России по футболу обыграла команду Намибии со счетом 6:0.

    В пятницу Александр Головин и Максим Воробьев покинули расположение национальной команды.

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    7 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    В Стамбуле произошло второе за неделю нападение ученика с ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Эсеньюрт на западе Стамбула 16-летний ученик совершил нападение с ножом на одноклассников, пострадали три человека.

    Это уже второй подобный эпизод в мегаполисе за неделю, передает РИА «Новости». «Ученик лицея ранил ножом двух одноклассников. Пострадавшие госпитализированы, идет расследование инцидента», – сообщил журналистам префект района Фатих Чобаноглу.

    Напавший на учеников подросток задержан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц. Одна ученица погибла при нападении на школу.

    В апреле серию нападений на школы в Турции объяснили схожими причинами.

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    8 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших при обрушении дома в Стамбуле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Среди пострадавших при обрушении жилого дома в Стамбуле граждан России нет, сообщили в российском генконсульстве.

    «По предварительным данным турецких экстренных служб, граждан России среди пострадавших нет. Обращения на телефон дежурного генконсульства не поступали», – заявили в генконсульстве, передает ТАСС.

    В результате ЧП погибли два человека, десять, в том числе трое детей, спасены, сообщает TRT Haber. Спасатели продолжают поиски трех человек, находящихся под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле при обрушении дома погиб человек. Под завалами семиэтажного дома начали поиски семи человек.

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    7 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    Сборная Аргентины одержала победу в прощальном матче Месси

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аргентинская сборная по футболу обыграла команду Бенина со счетом 3:0 в товарищеском матче, ставшем последним для Лионеля Месси в составе национальной команды.

    Товарищеская встреча прошла в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, передает РИА «Новости».

    В составе победителей голами отметились Николас Отаменди (48-я минута), Николас Пас (61) и реализовавший пенальти Лионель Месси (71).

    Месси вывел команду на поле с капитанской повязкой, отыграл весь матч, забил гол и отдал две результативные передачи. Этот матч стал для 39-летнего форварда 208-м в составе национальной сборной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Месси был вызван в сборную Аргентины по футболу.

    В августе футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде.

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    8 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Турция отказалась отправлять войска в другие страны для наступления

    Фидан: Турция не намерена отправлять войска в другие страны для наступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс является исключительно оборонительным, поэтому Анкара не намерена отправлять свои войска в другие страны для участия в наступательных действиях.

    «Я четко заявляю, что это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом этого соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее сторону и защитить ее. Это не соглашение о нападении. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для совершения нападения», – сказал Фидан, передает ТАСС.

    Министр добавил, что сотрудничество в рамках Мекканского соглашения развивается, и военные делегации определят необходимые меры обороны для Саудовской Аравии, а также возможный вклад Пакистана и Турции. По его словам, королевство уже обладает крупной военно-технической инфраструктурой, однако сторонам необходимо совместное планирование и проведение операций.

    Фидан подчеркнул, что Анкара делает все возможное для урегулирования ситуации путем мира и диалога. Он отметил, что Турция рассматривает атаки хуситов в более широком региональном контексте, стараясь понять возможные политические шаги на фоне конфликта Ирана и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о планах Анкары создать военную базу в Саудовской Аравии.

    В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в королевстве.

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    7 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Эрдоган пообещал компенсировать потери инвесторов турецких фондов

    Эрдоган пообещал скорейшие выплаты пострадавшим инвесторам турецких фондов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Турции принимают решительные меры для скорейшей выплаты средств гражданам, пострадавшим из-за проблем на рынке инвестиционных фондов, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    «Мы предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы как можно скорее выплатить средства нашим гражданам, не создавая нагрузки на государство», – заявил Эрдоган на открытии нового законодательного года в Анкаре, передает РИА «Новости».

    По его словам, судебные органы занимаются правовой стороной дела. Президент уточнил, что лица, нарушившие права граждан и получившие незаконную прибыль, должны будут ответить за свои действия перед судами. Турецкий рынок капитала должен избавиться от недобросовестных участников, после чего приток инвестиций ускорится.

    В сентябре индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, что стало крупнейшим недельным падением с марта 2025 года, из-за проблем инвестфондов. Было решено ликвидировать 131 фонд семи управляющих компаний с активами около 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спекулянты обрушили турецкий фондовый рынок.

    В прошлом месяце власти Турции заморозили активы 106 фигурантов дела о биржевом кризисе.

    Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане.

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    8 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Российские ученые представили лунную программу на конгрессе в Турции

    Россия представила лунную программу на астронавтическом конгрессе в Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению Луны на 77-м Международном астронавтическом конгрессе в турецком Белеке.

    Совместный доклад об актуальных задачах исследования спутника Земли автоматическими аппаратами в рамках национального проекта «Космос» подготовили ИКИ РАН, госкорпорация «Роскосмос» и НПО имени Лавочкина. Презентация состоялась в рамках секции «Луна», передает «Интерфакс».

    «В докладе были отражены исторические аспекты, актуальные планы и задачи в области научных исследований Луны автоматическими аппаратами и в рамках Национального проекта «Космос», основные действующие международные проекты и открытые возможности для сотрудничества», – сообщили в институте.

    По данным специалистов, на пленарной сессии обсуждались исследования, необходимые для новых пилотируемых миссий и длительного пребывания человека на поверхности Луны. Сотрудники института также выступают в секциях, посвященных Марсу, проектированию планетных миссий, образованию и нормативному регулированию космической деятельности.

    Международный астронавтический конгресс проходит с 5 по 9 октября в Турции, собрав более 10 тыс. участников, включая глав космических агентств и руководство профильных корпораций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон назвал Луну самым скучным объектом Солнечной системы.

    Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве.

    Глава лунной базы НАСА рассказал о пользе взаимодействия с Россией.

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    7 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    РСТ опроверг массовые отказы одиноким мужчинам в турецких отелях

    РСТ назвал некорректными данные о массовых отказах турецких отелей мужчинам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Говорить о массовых отказах одиноким мужчинам и мужским компаниям в проживании в турецких отелях некорректно, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

    «В Турции действительно есть отдельные отели, которые не размещают одиноких мужчин или мужские компании. Такая практика существует давно и чаще встречается в семейных курортных отелях. При этом говорить о массовых отказах некорректно», – заявил Абдюханов, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобный подход является внутренней политикой конкретных гостиниц, а не общим правилом для всей страны.

    Абдюханов подчеркнул, что туроператоры обычно знают о таких ограничениях и учитывают их при бронировании. Он посоветовал мужчинам, путешествующим в одиночку или компанией, заранее уточнять правила выбранного отеля.

    Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что турецкие отели массово отказывают одиноким мужчинам и мужским компаниям в размещении из-за опасений пьяных дебошей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турагент сообщил о безвыходной ситуации отелей Турции из-за политики США.

    Отельер Бирсин посоветовал туристам брать в Турцию наличные доллары и евро.

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    8 октября 2026, 21:54 • Новости дня
    Первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку

    Первый контур энергоблока №1 АЭС «Аккую» прошел проверку на прочность

    Первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый контур реакторной установки энергоблока № 1 АЭС «Аккую», которую возводит Росатом в Турции, успешно выдержал гидравлические испытания на прочность.

    В сообщении компании «Аккую нуклеар» говорится, что по итогам испытаний были достигнуты критерии, заложенные проектом реакторной установки ВВЭР-1200, передает ТАСС.

    В первый контур входят реактор, главные циркуляционные насосы, парогенераторы, компенсатор давления и главный циркуляционный трубопровод. Во время испытаний давление в системе повысили до 24,5 МПа, что в полтора раза превышает рабочее давление установки. Температура воды достигала 135 °C.

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что успешное завершение испытаний стало важным шагом к физическому пуску энергоблока. По его словам, от надежности первого контура зависит безопасность работы всей станции.

    АЭС «Аккую» – первая атомная станция в Турции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Это первая в мире АЭС, строящаяся по модели «строй-владей-эксплуатируй».

    Ранее глава Минэнерго Турции и гендиректор Росатома обсудили ход строительства АЭС «Аккую».

    Летом Алексей Лихачев заявил о завершении строительных работ на первом энергоблоке.

    В январе готовность первого энергоблока оценивалась в 99%.

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      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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