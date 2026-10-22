FT: НАТО разрешит Украине закупать оружие через агентство альянса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украина сможет осуществлять закупки оружия, боеприпасов и военного оборудования через агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA), передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Как заявила директор по поддержке операций NSPA Жаклин Борсбом, такой механизм рассматривается как альтернатива двусторонним инициативам по поставкам вооружений.

В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада препятствует мирному урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Киева являются законной целью для России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщали, что удары по Одессе мешают поставкам оружия НАТО на Украину.

Тем временем Марк Рютте обсудил с союзниками передачу дополнительных систем ПВО Киеву.

Также конфликты на Ближнем Востоке и Украине привели к дефициту тротила в Европе.