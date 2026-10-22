Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.12 комментариев
Украине разрешили покупать оружие через агентство НАТО
FT: НАТО разрешит Украине закупать оружие через агентство альянса
Североатлантический альянс предоставит Киеву возможность приобретать вооружение и боеприпасы через свое централизованное агентство по закупкам, сообщает Financial Times.
Украина сможет осуществлять закупки оружия, боеприпасов и военного оборудования через агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA), передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Как заявила директор по поддержке операций NSPA Жаклин Борсбом, такой механизм рассматривается как альтернатива двусторонним инициативам по поставкам вооружений.
В Москве неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада препятствует мирному урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Киева являются законной целью для России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ сообщали, что удары по Одессе мешают поставкам оружия НАТО на Украину.
Тем временем Марк Рютте обсудил с союзниками передачу дополнительных систем ПВО Киеву.
Также конфликты на Ближнем Востоке и Украине привели к дефициту тротила в Европе.