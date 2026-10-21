Радиожурналист Сергей Тутов умер в возрасте 65 лет

Tекст: Антон Антонов

По предварительной информации, причиной смерти журналиста стала сердечная недостаточность на фоне длительной болезни, передает РИА «Новости».

«Ему стало плохо, потом его повезли в больницу. Две недели он был в реанимации и скончался в итоге», – рассказали в его окружении.

Прощание с Тутовым состоится 23 октября в Москве, в ритуальном зале 13-й больницы на Дубровке.

Сергей Тутов был автором и ведущим еженедельной радиопередачи «Back To the Universe» («Назад во вселенную»), которая впервые вышла в эфир в апреле 1992 года на радиостанции «Радио РОКС 103 FM». Благодаря этой программе он приобрел широкую известность среди любителей рок-музыки.

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