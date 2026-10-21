Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Радиожурналист Сергей Тутов умер в возрасте 65 лет
В возрасте 65 лет скончался радиожурналист Сергей Тутов (Мартин Ландерс), сообщили в его окружении.
По предварительной информации, причиной смерти журналиста стала сердечная недостаточность на фоне длительной болезни, передает РИА «Новости».
«Ему стало плохо, потом его повезли в больницу. Две недели он был в реанимации и скончался в итоге», – рассказали в его окружении.
Прощание с Тутовым состоится 23 октября в Москве, в ритуальном зале 13-й больницы на Дубровке.
Сергей Тутов был автором и ведущим еженедельной радиопередачи «Back To the Universe» («Назад во вселенную»), которая впервые вышла в эфир в апреле 1992 года на радиостанции «Радио РОКС 103 FM». Благодаря этой программе он приобрел широкую известность среди любителей рок-музыки.
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