Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин указал на помощь Запада при ударах ВСУ вглубь России
Путин назвал невозможными удары вглубь России без космической разведки Запада
Президент Владимир Путин назвал ведение войны чужими руками прямой угрозой и указал на критическую роль западных специалистов в атаках Украины по объектам на территории России.
Глава государства выступил на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».
«При нанесении ударов вглубь российской территории не может все так гладко происходить для Вооруженных сил Украины без космической разведки, без технического содействия западных специалистов», – сказал Путин.
Российский лидер также подчеркнул, что попытки некоторых государств противостоять Москве с помощью третьих стран представляют серьезную опасность. По его словам, использование Западом украинского режима, который отправляет собственных граждан на верную гибель, является реальной угрозой, требующей обязательного учета и адекватной оценки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров указал на невозможность украинских атак без прямого содействия США и Британии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непосредственными исполнителями таких ударов западных военных специалистов.
Французская газета Le Monde подтвердила неспособность ВСУ самостоятельно программировать дальнобойные ракеты.