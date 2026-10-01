Путин указал на помощь Запада при ударах ВСУ вглубь России

Путин назвал причины распада Советского Союза

Путин объяснил распад СССР ошибками руководства и слепым доверием Западу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в НЦ «Россия» назвал распад СССР следствием недальновидности советского руководства. По его словам, это произошло из-за внутреннего дисбаланса и ошибок, допущенных несколькими поколениями лидеров страны, передает РИА «Новости».

«Распад СССР – результат сочетания накопившегося внутреннего дисбаланса, прежде всего об этом надо говорить, это правда, так и есть, именно внутреннего дисбаланса, ошибок, допущенных не одним поколением руководства страны, недальновидностью», – заявил глава государства.

Путин также отметил, что безоговорочное доверие позднесоветских лидеров Западу сыграло злую шутку с Советским Союзом. Уверенность в возможности соглашений с Европой и вера на слово оказались ошибочными.

«Слепое доверие (позднесоветских лидеров) западным партнерам, уверенность в возможности неких «джентльменских соглашений», когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться – вот, что сыграло тоже злую шутку с СССР», – отметил Путин.

Крушение государственного устройства 35 лет назад стало трагедией для десятков миллионов людей, которые внезапно оказались за границей, подчеркнул президент.

«Россия прошла тяжелый путь коренных трансформаций, и этот процесс продолжается. 35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей», – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер указал, что Запад пытался доразвалить саму Российскую Федерацию. Несмотря на многолетние попытки Москвы стать частью западной цивилизации, зарубежные партнеры стремились к изоляции и ослаблению страны.

«И несмотря на многолетние – я хочу это подчеркнуть, именно многолетние – попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – резюмировал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет выступления президента России на пленарной сессии клуба «Валдай».

Выступая на форуме, Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира, который затрагивает все сферы жизни человечества. Также президент обозначил сохранение внутреннего порядка как одну из основных задач для любых государств.



