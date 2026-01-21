Бывший премьер Южной Осетии Шавлохов умер в возрасте 86 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший премьер-министр Южной Осетии Александр Шавлохов скончался в Цхинвале на 87-м году жизни, сообщает ТАСС. О его смерти рассказала пресс-служба главы республики, отметив, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев выразил соболезнования родным и близким политика.

В своей телеграмме Гаглоев заявил: «С глубоким прискорбием воспринял горестную весть об уходе из жизни Александра Аполлоновича Шавлохова – видного общественно-политического деятеля Республики Южная Осетия, занимавшего пост премьер-министра Южной Осетии с 1996 по 1998 год. Деятельность Александра Аполлоновича пришлась на сложный период социально-экономических и политических преобразований в республике. В должности премьер-министра он принимал активное участие в разработке и реализации мер, направленных на стабилизацию экономики, укрепление государственных институтов и обеспечение безопасности жителей Республики Южная Осетия».

Президент подчеркнул, что Шавлохов посвятил свою жизнь защите интересов Южной Осетии, а его вклад в развитие региона навсегда останется в памяти народа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду также скончался бывший вице-президент Сирии и дядя Башара Асада, проведя большую часть жизни за границей.

Ранее ушел из жизни третий президент Кипра Георгиос Василиу, занимавший высший государственный пост с 1988 по 1993 год.