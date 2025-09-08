  • Новость часаУмерла российский филолог Аза Тахо-Годи
    Отставка правительства Франции толкает к отставке Макрона
    Кулеба признался в побеге с Украины
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    Путин наградил Герасимова орденом Мужества
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    8 сентября 2025, 23:59 • Новости дня

    Омбудсмен Солтаев рассказал о письмах украинских матерей к Кадырову

    Tекст: Ирма Каплан

    Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев рассказал в эфире ЧГТРК о множестве обращений к главе республики Рамзану Кадырову от украинских женщин.

    Солтаев уточнил, что Кадырову пишут матери украинских военнослужащих с просьбами найти их детей и часто выражают недоверие к властям своей страны, указывая на то, что им не оказывают необходимой поддержки и помощи, говорится в посте Telegram-канала ЧГТРК.

    Омбудсмен подчеркнул, что помощь заявителям оказывается с депутатом Государственной Думы России Шамсаилом Саралиевым и уполномоченным по правам человека Российской Федерации.

    Совместная работа направлена на оперативное рассмотрение и решение вопросов, поднятых в этих обращениях, отметил Солтаев.

    Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо удостоил Аймани Кадырову, мать главы Чечни, ордена за личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время СВО на территории региона.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской стороной организацию доставки посылок для военнопленных, что может быть реализовано, по ее словам, «к первым числам декабря».

    8 сентября 2025, 11:32 • Новости дня
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о «победе» Украины из-за подготовки к выборам

    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев планирует смириться с потерей территорий при подписании мирного договора в обмен на помощь Запада на будущих выборах. Банковая хочет привести на пост президента Владимира Зеленского или другого управляемого ставленника, который гарантировал бы неприкосновенность нынешней команде, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории страны.

    «Заявление Зеленского о «победе» адресовано в первую очередь украинскому электорату в преддверии потенциальных выборов. Тактика Банковой ясна – позиционировать Зеленского как президента-победителя, не отдавшего свою страну на «растерзание» второй армии мира. Более того, это будет преподноситься как единоличная победа Украины при некоторой опосредованной помощи Запада», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Впрочем, даже частичное сохранение Украины как государства соответствует планам европейских и американских «ястребов», не желающих утрачивать антироссийское прокси в центре Восточной Европы. Таким образом, Зеленский выражает готовность следовать условиям Запада при урегулировании украинского кризиса в обмен на помощь в электоральной кампании», – продолжил собеседник.

    «Причем речь на выборах может идти даже не о переизбрании самого Зеленского, а о приходе на пост президента какого-либо управляемого ставленника из команды, который гарантировал бы им постэлекторальную неприкосновенность в уголовном плане, а также сохранение основных финансовых и материальных активов», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что сохранение хоть какой-то части украинской территории будет считаться «победой» Киева. Для обоснования этого тезиса он сказал, что российские власти якобы стремятся «полностью оккупировать» всю Украину.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, с иронией отреагировала на эти заявления, разместив в своем Telegram-канале цитату из песни Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная Маркиза». «Все хорошо, прекрасная Маркиза, / Дела идут и жизнь легка, / Ни одного печального сюрприза, / За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – написала дипломат, приложив видео с клипом на эту песню.

    Ранее Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

    Путин в ходе пленарного заседания десятого Восточного экономического форума пояснил свою позицию по встрече с украинскими представителями. «Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае, предлагают», – напомнил он.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. На пресс-конференции в Пекине я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам», – подчеркнул российский лидер. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие нарративы запустит украинская пропаганда, если Запад с помощью дипломатии убедит Зеленского отказаться от контролируемой Киевом части Донбасса.

    8 сентября 2025, 06:16 • Новости дня
    Aydinlik: Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
    Aydinlik: Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкое издание Aydinlik сообщило, что получило видеозапись, на которой глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсуждают взятку американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Как подчеркивает Aydinlik, публикуя видео, издание пока не получило подтверждение подлинности видеозаписи независимой экспертизой, передает РИА «Новости».

    На кадрах Ермак и Сырский обсуждают дефицит боеприпасов и роль американского сенатора и других лиц в украинских делах. Речь идет о передаче денег в обмен на содействие в поставках вооружений.

    «Картина, вырисовывающаяся из разговора, поражает: речь идет о киевской сети лоббирования через взятки в США», – пишет Aydinlik.

    Издание указывает, что Ермак говорит о «выплате денег сенатору за продвижение частных интересов». При этом отмечается, что «двое высокопоставленных чиновников вели беседу на русском языке, несмотря на официальную риторику».

    По информации газеты, в ходе беседы называются также имена «Рената» и «Бени», которые могут относиться к бизнесмену Ренату Ахметову и премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) занимает одну из самых жестких антироссийских позиций в США. При этом он заявлял, что конфликт на Украине может закончиться до Рождества.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    8 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    Кулеба признался в побеге с Украины
    Кулеба признался в побеге с Украины
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью газете Corriere della Sera о своем вынужденном отъезде из страны.

    По его словам, после того, как власти Украины приняли решение запретить бывшим дипломатам выезжать за границу, он был вынужден бежать в Польшу, передает РИА «Новости».

    «Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью», – заявил Кулеба. Бывший министр подчеркнул, что указ Владимира Зеленского не связан с ограничениями на выезд мужчин, подлежащих призыву, так как экс-дипломаты не обязаны служить в армии.

    Он добавил, что, по его мнению, Зеленский и его окружение не хотят, чтобы бывшие дипломаты выезжали за границу и высказывали позиции, которые могут расходиться с линией правительства.

    В сентябре прошлого года Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины. В декабре он стал старшим научным сотрудником Центра Белфера при Гарварде.

    8 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие предъявило обвинение украинцу Андрею Гедзику по делу о теракте, унесшем жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

    Гедзику инкриминируется участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанда, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств, передает РИА «Новости».

    Гедзик объявлен в розыск и включен Росфинмониторингом в список террористов, он имеет гражданство Украины.

    Остальным фигурантам дела – Курбонову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну – предъявлено новое обвинение.

    Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Задержанный исполнитель Ахмаджон Курбонов заявлял, что его завербовали украинские спецслужбы, ему обещали за теракт 100 тыс. долларов и выезд в Европу.

    По версии следствия, Падиев и Точиев обеспечили Курбонову жилье и передавали ему деньги. В январе Росфинмониторинг внес всех участников в перечень террористов и экстремистов.

    Напомним, следствие по делу взрыва, в котором погиб Кириллов, завершено.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России вдове погибшего генерала Игоря Кириллова.

    8 сентября 2025, 02:23 • Новости дня
    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией

    Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории

    Зеленский объяснил, что считает «победой» Украины в конфликте с Россией
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина «побеждает» Россию, если та лишила киевский режим контроля не над всей территорией страны.

    Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Москва якобы стремится взять под свой контроль всю территорию Украины. По его версии, это и должно считаться победой России, а пока этого не произошло, «победа на стороне» киевского режима, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России Владимиром Путиным, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    При этом Зеленский хочет вести переговоры о территориях только лично с Путиным. Зеленский заявил, что ограничения на переговоры с Россией, введенные украинским Совбезом, на него не распространяются.

    Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Зеленский отказался приехать. Путин подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.


    8 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Ставропольском крае пресечена деятельность гражданина Азербайджана, который проводил разведку объектов и собирался изготовить взрывные устройства для терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Мужчина вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию по собственной инициативе, указало ведомство, передает ТАСС.

    По заданию главарей террористов, завербованный проводил детальную разведку ряда объектов, предполагаемых для совершения диверсий и терактов. В числе таких объектов были административные здания силовых ведомств и транспортная инфраструктура Ессентуков и Ставрополя.

    Мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и разместил их в тайнике. Он намеревался использовать опыт службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана для создания нескольких взрывных устройств.

    В ходе следственных мероприятий были изъяты компоненты для взрывных устройств, средства связи и электронные носители, на которых хранилась информация о его деятельности в интересах украинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту.

    Ранее в Москве задержали украинскую гражданку, при обыске у нее нашли взрывчатку. Также установлена ее связь с украинскими спецслужбами.

    До этого ФСБ задержала в ЛНР женщину, ее подозревают в корректировке ракетных ударов киевского режима.

    В Воронеже мужчину обвинили в госизмене за переводы в криптовалюте на счета военизированного подразделения, связанного с разведкой Украины.

    8 сентября 2025, 03:40 • Новости дня
    Захарова пошутила над заявлением Зеленского о «победе» Украины

    Захарова ответила Зеленскому словами из песни «Все хорошо, прекрасная маркиза»

    Захарова пошутила над заявлением Зеленского о «победе» Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Владимира Зеленского о «победе» Украины, напомнила о песне «Все хорошо, прекрасная маркиза» в исполнении Леонида Утесова.

    Захарова разместила в Telegram цитату из песни: «Все хорошо, прекрасная маркиза,/ Дела идут и жизнь легка,/ Ни одного печального сюрприза,/ За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – процитировала Захарова, опубликовав также видео с клипом на эту песню.

    Песня была написана на французском языке в 1935 году Полем Мизраки, а позже переведена на русский поэтом Александром Безыменским. Утесов впервые исполнил эту композицию в дуэте со своей дочерью Эдит, после чего она стала широко известной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что Украина «побеждает» Россию, пока киевский режим утратил контроль не над всей территорией страны.

    8 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным

    Трамп: В течение ближайших дней состоится разговор с Путиным

    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в течение следующих нескольких дней планирует поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Отвечая на вопрос, планирует ли он разговор с российским лидером, Трамп сказал: «Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», – передает РИА «Новости».

    Американский лидер выразил неудовлетворенность происходящим вокруг конфликта на Украине. Он заявил, что «не в восторге от того, что там происходит». При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован, передает ТАСС.

    Также Трамп сообщил о запланированных визитах ряда европейских лидеров в Соединенные Штаты в понедельник и вторник «по отдельности». По его словам, визиты состоятся для обсуждения возможных путей мирного урегулирования. «У нас идут крайне интересные обсуждения», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности рассмотреть новый этап санкций против России, но не раскрыл детали или сроки. Белый дом сообщил о планах обсудить новые санкции против России в ближайшие дни. Большинство жителей США выразили сомнения в эффективности подхода Трампа к урегулированию конфликта на Украине.

    8 сентября 2025, 04:10 • Новости дня
    Российскую систему «Аурелия» против морских дронов испытали в Финском заливе

    Испытания системы «Аурелия» против БЭК прошли в Финском заливе при участи ВМФ

    Российскую систему «Аурелия» против морских дронов испытали в Финском заливе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Испытания системы модульных специальных заграждений «Аурелия» для борьбы с безэкипажными катерами прошли в Финском заливе при участии представителей ВМФ России, сообщил официальный представитель организации-разработчика «Русич» (Санкт-Петербург).

    Российские специалисты разработали систему модульных специальных заграждений «Аурелия» для борьбы с украинскими безэкипажными катерами, передает ТАСС.

    «При прохождении по системе модульных специальных заграждений «Аурелия» безэкипажного катера или просто катера с водометами или погружным двигателем, она засасывает в себя активные элементы и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются», – сообщили в организации.

    Каждый модуль системы имеет длину 10 м и ширину 3 м. В его состав включены плавающая опора, соединительная сеть, антиводометные элементы и погружной якорь. «Аурелия» предназначена для установки на воде у стратегических объектов, чтобы создавать защитную зону от атак как беспилотных, так и пилотируемых катеров.

    Новую систему «Аурелия» представили на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде, который проходит с 6 по 7 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина применяет безэкипажные катера-камикадзе против российского Черноморского флота. Российские военные уничтожили в устье Дуная украинский средний разведывательный корабль «Симферополь» с помощью быстроходного БЭК. Это стало первой подобной операцией для российских войск.

    8 сентября 2025, 04:29 • Новости дня
    Масштабные отключения света произошли в Киеве
    Масштабные отключения света произошли в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области произошли масштабные отключения света, пишут украинские СМИ со ссылкой на местные соцсети.

    В ночь на 8 сентября столичные украинские власти сообщили о взрывах и атаке российских БПЛА. По данным украинских СМИ, была атакована Трипольская ТЭС. Позднее в соцсетях сообщили о масштабных отключениях света в городе и области после «сильного удара» по ТЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы произошли в Киеве и Сумах, а также в Николаеве.

    8 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку

    ВСУ ударили по Донецку и Макеевке реактивными ракетами-дронами «Паляница»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины задействовали реактивные дроны-ракеты «Паляница» для ударов по Донецку и Макеевке.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Также стало известно, что удары наносились комбинированно, одновременно с использованием ударных беспилотников самолетного типа. По данным источника, всего по Донецку и Макеевке было выпущено не менее 20 беспилотников, при этом большая их часть – дроны-ракеты «Паляница».

    Напомним, в результате удара дрона по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки произошло возгорание как минимум в восьми квартирах. Тажке ВСУ массово атаковали беспилотниками Донецк.

    В марте эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов.

    8 сентября 2025, 20:43 • Новости дня
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»

    Мошенники оставляли жертвам фейковый номер полиции якобы «для защиты»

    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    @ Шеметов Максим/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Злоумышленники выдают себя за сотрудников полиции, чтобы убедить граждан звонить по опасному номеру и потерять свои деньги.

    Мошенники все чаще используют сложные схемы и убеждают граждан связываться с ними, представляясь сотрудниками полиции, передает РИА «Новости». Как пояснили в МВД, злоумышленники звонят на домашний телефон, представляются участковым и сообщают тревожную информацию о якобы выявленной группе мошенников. После этого они оставляют номер телефона, по которому якобы можно связаться «для защиты».

    Через некоторое время мошенники снова звонят жертве и вымогают деньги, угрожая и запугивая. Жертве предлагают позвонить по оставленному номеру, чтобы получить «инструкции по защите» своих средств.

    В МВД уточнили, что лжесотрудник дает подробные указания, как якобы обезопасить свои средства, убеждая жертву действовать строго по инструкции. В результате потерпевшая сторона переводит деньги вымогателям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Центра безопасности Мax в августе заблокировали 67 тыс. подозрительных аккаунтов. В столице мошенники заставили тринадцатилетнюю девочку перевести с банковских счетов своей бабушки более 1,2 млн рублей. Злоумышленники разработали новую схему для получения доступа к «Госуслугам» под предлогом обновления данных об образовании.

    8 сентября 2025, 06:47 • Новости дня
    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»

    Зеленский: Трамп на Аляске дал Путину то, что тот хотел

    Зеленский посетовал, что на встрече Путина и Трампа «не было Украины»
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC выразил сожаления, что на саммит России и США на Аляске не позвали Украину.

    «Жаль, что Украины там не было», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Как заявил Зеленский, по его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «дал» президенту России Владимиру Путину «то, что тот хотел».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели в августе переговоры на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон ведут диалог по вопросам, связанным со спецоперацией на Украине.

    8 сентября 2025, 06:31 • Новости дня
    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»

    Песков: Оголтелый европейский милитаризм мешает урегулированию на Украине

    Песков раскритиковал «оголтелый европейский милитаризм»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский милитаризм мешает процессу урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, которое дал в ходе Восточного экономического форума.

    Песков подчеркнул, что европейские страны выбрали «достаточно оголтелую позицию». В качестве примера он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила превратить Украину в «стального ежа», передает ТАСС.

    «Что это такое? Если говорить клише времен холодной войны – это оголтелый европейский милитаризм», – заявил Песков.

    По его мнению, подобная позиция европейских государств не помогает решению конфликта, а наоборот, мешает урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков отметил, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина увеличивается число государств, которые начинают понимать российскую позицию по ситуации на Украине и причинам спецоперации.

    Фон дер Ляйен заявляла, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального ежа (дикобраза), которого не сможет переварить никакой противник».

    8 сентября 2025, 22:00 • Новости дня
    Зеленский назвал свой главный запрос на заседании в формате «Рамштайн»

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании в формате «Рамштайн» по военным поставкам 9 сентября в Лондоне глава киевского режима Владимир Зеленский намерен запросить системы ПВО, обозначив их главной целью переговоров.

    «Провел сегодня Ставку – прежде всего, технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график снабжения. Защита нашей украинской критической инфраструктуры и, прежде всего, энергетики», – сообщил Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, Украина, которую в Лондоне представит министр обороны Денис Шмыгаль, попросит новые системы ПВО у западных партнеров.

    «Усиление ПВО – цель номер один для этого «Рамштайна» и в целом наших контактов в Европе и США, – приводит ТАСС слова Зеленского в видео.

    Глава киевского режима отметил, что впереди много работы с партнерами, кроме того, он обсудил со Шмыгалем нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2026 году.

    Переговоры в формате «Рамштайн» – этом ежемесячные консультации стран, предоставляющих Украине оружие. Первое заседание состоялось в апреле 2022 года на авиабазе ВВС США в немецком городе Рамштайн. Во вторник, 9 сентября, состоится очередная серия переговоров в Рамштайне, в которой будут участвовать 56 стран и генсек НАТО Марк Рютте, сообщил телеканал Sky News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дании начали строить совместный завод для выпуска ракетных и беспилотных компонентов для Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Дания оказала наибольшую поддержку Украине в пересчете на душу населения.

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

