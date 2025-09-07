WBO продлила отсрочку Усику на переговоры по бою с Паркером

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что Усик предоставил обновленное медицинское заключение, и после внутреннего расследования организация согласилась продлить ему отсрочку еще на 90 дней начиная с 9 августа, передает РИА «Новости».

За это время Джозефу Паркеру разрешено защищать временный чемпионский титул. После окончания отсрочки Усик обязан встретиться с временным чемпионом, чтобы определить абсолютного обладателя титула.

В августе Усик получил дополнительный месяц на переговоры по бою с Паркером из-за травмы спины. После публикации в социальных сетях видео, где Усик танцует и играет в футбол, WBO провела расследование и потребовала предоставить подтверждающие медицинские документы.

Ранее украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа нокаутом в пятом раунде боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе среди профессионалов.