В Общественной палате предложили идею создания детских туалетов в общественных местах

Член ОП Рыбальченко: На транспорте и в общественных местах нужно предусмотреть туалеты для детей

Tекст: Татьяна Косолапова

«Сейчас существуют лишь комнаты матери и ребенка, а отцам с маленькими детьми пойти некуда. Конечно, можно было бы написать, что это комната родителя и ребенка, чтобы туда можно было попасть не только маме, но и отцу. Но комнаты создавались первоначально для грудного кормления», – говорит Рыбальченко.

Он отметил, что на последнем заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья» обсуждалось формирование комфортной и дружественной среды для семей с детьми на объектах транспортной инфраструктуры – вокзалах, станциях и в аэропортах. По его словам, такие условия пока обеспечены не везде: во многих местах отсутствуют комнаты матери и ребенка, специальные зоны для родителей с маленькими детьми, детские уголки, а также бесплатные парковочные места для многодетных семей. Вопрос создания необходимой инфраструктуры для семей с детьми в транспортной сфере сегодня остается крайне актуальным.



«Что касается организации пребывания родителей с детьми в уборных, здесь необходимо создать особые условия. Комнаты матери и ребенка предназначены прежде всего для грудного вскармливания, поэтому присутствие там мужчин, хотя формально и допустимо, нередко вызывает дискомфорт у женщин. На мой взгляд, следует предусмотреть отдельные специальные комнаты», – считает собеседник.

По его словам, необходимо создать детские туалеты, как это сделано для людей с инвалидностью. При этом унитазы для детей должны соответствовать размеру ребенка. Таким образом ни мужчинам с маленькими дочерьми, ни женщинам с маленькими сыновьями не придется испытывать неловкость при выборе между женским и мужским туалетом.