Вице-президент США заявил о приближении страны к шатдауну

Tекст: Ирма Каплан

После встречи обе стороны заявили, что в случае, если Конгресс не сможет продлить государственное финансирование до полуночи вторника, вина будет лежать на другой стороне, передает Reuters.

«Я думаю, что мы приближаемся к шатдауну», – заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

По словам демократов, любое соглашение о продлении срока финансирования должно также сохранить льготы для здравоохранения, тогда как республиканцы выступают за то, что здравоохранение и государственное финансирование должны рассматриваться как отдельные вопросы.

За последние 15 лет бюджетные споры стали в Вашингтоне относительно обычным делом и часто разрешаются в последнюю минуту. Готовность Трампа отменить или проигнорировать законы о расходах, принятые Конгрессом, привнесла новое измерение неопределенности в данном вопросе, отметило агентство.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США предупредила госведомства о возможных массовых сокращениях персонала, если 1 октября произойдет шатдаун и финансирование не будет возобновлено.

Днем ранее Вэнс в интервью телеканалу Fox отметил, что демократы готовы остановить работу правительства, чтобы добиться медпомощи для нелегальных мигрантов.