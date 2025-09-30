В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.12 комментариев
Вице-президент США заявил о приближении страны к шатдауну
Президент США Дональд Трамп и его оппоненты-демократы, видимо, не добились прогресса на встрече в Белом доме, направленной на предотвращение закрытия правительства.
После встречи обе стороны заявили, что в случае, если Конгресс не сможет продлить государственное финансирование до полуночи вторника, вина будет лежать на другой стороне, передает Reuters.
«Я думаю, что мы приближаемся к шатдауну», – заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
По словам демократов, любое соглашение о продлении срока финансирования должно также сохранить льготы для здравоохранения, тогда как республиканцы выступают за то, что здравоохранение и государственное финансирование должны рассматриваться как отдельные вопросы.
За последние 15 лет бюджетные споры стали в Вашингтоне относительно обычным делом и часто разрешаются в последнюю минуту. Готовность Трампа отменить или проигнорировать законы о расходах, принятые Конгрессом, привнесла новое измерение неопределенности в данном вопросе, отметило агентство.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США предупредила госведомства о возможных массовых сокращениях персонала, если 1 октября произойдет шатдаун и финансирование не будет возобновлено.
Днем ранее Вэнс в интервью телеканалу Fox отметил, что демократы готовы остановить работу правительства, чтобы добиться медпомощи для нелегальных мигрантов.