Тысячи человек устроили марш в Буэнос-Айресе из-за убийств девушек

Марш в Буэнос-Айресе собрал тысячи человек из-за пыток и убийства трех девушек
В центре Буэнос-Айреса прошла многотысячная акция, участники которой требовали справедливости после пыток и убийства трех девушек, совершенных, по версии следствия, наркоторговцами.
Несколько тысяч человек приняли участие в марше в Буэнос-Айресе, требуя наказания для виновных в убийстве трех девушек, передает ТАСС.
Демонстрация объединила представителей общественных организаций и простых жителей, большинство из которых составляли женщины. Участники прошли от президентского дворца до здания Конгресса с фотографиями убитых Морены Верди, Бренды дель Кастильо и Лары Гутьеррес.
На плакатах звучали слова: «Нет плохих или хороших жертв. Правосудие для Морены, Бренды и Лары. Мы хотим оставаться живыми».
Манифестация прошла спокойно, без серьезных инцидентов.
Пропавшие девушки были найдены мертвыми спустя пять дней после исчезновения в пригороде Флоренсио Варела. Эксперты выяснили, что перед смертью их пытали.
Власти считают, что к преступлению причастны наркоторговцы, а предполагаемый заказчик, гражданин Перу Тони Вальверде Викториано, объявлен в розыск. Министр безопасности провинции Хавьер Алонсо сообщил, что пытки и убийство транслировались в закрытой группе в соцсети, а мотивом преступления стала месть.
