Путин прислал венок на прощание с Тиграном Кеосаяном
Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с заслуженным артистом России режиссером Тиграном Кеосаяном.
Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном, передает ТАСС. Венки на прощание также отправили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин.
Прощание с Тиграном Кеосаяном состоится в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, начало церемонии запланировано на 15:00 по московскому времени. Кеосаян скончался 26 сентября на 60-м году жизни после тяжелой болезни; более восьми месяцев он находился в коме. О его смерти сообщила супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Кеосаян был заслуженным деятелем искусств России (2024), заслуженным артистом России (2025), президентом кинофестиваля «Евразия-кинофест», членом Гильдии продюсеров и Российской академии кинематографических искусств. Среди его работ такие фильмы, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Заяц над бездной». Всего он снял более 15 фильмов и сериалов, а также был ведущим ряда телевизионных программ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Тигран Кеосаян скончался. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна.