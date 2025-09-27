Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Женская сборная России по настольному теннису выиграла золото на Играх стран СНГ
Женская сборная России по настольному теннису впервые завоевала золото на Играх стран СНГ
Российские спортсменки по настольному теннису завоевали первую золотую медаль на III Играх стран СНГ, проходящих в Азербайджане.
Женская сборная России по настольному теннису стала победителем Игр стран СНГ, передает ТАСС.
В финале турнира команда России уверенно обыграла соперниц из Азербайджана со счетом 2:0. Этот комплект медалей стал первым, разыгранным на нынешних соревнованиях.
Позднее мужская сборная России также одержала победу на турнире по настольному теннису, победив азербайджанскую команду с аналогичным результатом 2:0. В общей сложности в Играх принимают участие спортсмены по 21 виду спорта, всего будет разыграно 505 комплектов медалей.
III Игры стран СНГ проходят в Азербайджане и завершатся 8 октября. К участию заявлены российские команды в стрельбе из лука, бадминтоне, баскетболе 3х3, боксе и других дисциплинах. Спортсмены, допущенные к соревнованиям, должны быть не старше 23 лет, однако среди них могут быть олимпийские чемпионы и чемпионы мира, если соответствуют возрастному цензу.
Первые Игры стран СНГ состоялись в Казани в 2021 году, а вторые прошли в Белоруссии в 2023 году. Идея проведения Игр была предложена Россией и поддержана Советом глав государств СНГ в 2018 году.
Напомним, в августе российские военные завоевали золотые медали на армейских играх стран СНГ.