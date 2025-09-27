Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Главы МИД стран БРИКС обсудили реформирование системы глобального управления
Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях ГА ООН, обсудив реформирование системы глобального управления.
Заседание организовала индийская сторона как будущий председатель объединения. Обсуждались вопросы реформирования системы глобального управления, поддержания мира, безопасности, а также содействия устойчивому развитию, сообщается на сайте МИД России.
Главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на усиление координации на международных площадках, исходя из принципов многосторонности и формирования более справедливого миропорядка с центральной ролью ООН.
Лавров подчеркнул важность совместной практической реализации инициатив, которые были запущены в ходе российского и бразильского председательств. Среди них – создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы, депозитарно-клиринговой инфраструктуры БРИКС, перестраховочного механизма и зерновой биржи объединения.
По итогам встречи было одобрено совместное коммюнике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях ГА ООН Лавров также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.