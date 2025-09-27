Главы МИД стран БРИКС обсудили реформирование системы глобального управления

Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС

Tекст: Антон Антонов

Заседание организовала индийская сторона как будущий председатель объединения. Обсуждались вопросы реформирования системы глобального управления, поддержания мира, безопасности, а также содействия устойчивому развитию, сообщается на сайте МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на усиление координации на международных площадках, исходя из принципов многосторонности и формирования более справедливого миропорядка с центральной ролью ООН.

Лавров подчеркнул важность совместной практической реализации инициатив, которые были запущены в ходе российского и бразильского председательств. Среди них – создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы, депозитарно-клиринговой инфраструктуры БРИКС, перестраховочного механизма и зерновой биржи объединения.

По итогам встречи было одобрено совместное коммюнике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях ГА ООН Лавров также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

