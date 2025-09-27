Главы МИД стран БРИКС обсудили реформирование системы глобального управления

  • Новость часаРоссия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
    Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой
    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk
    Лукашенко: Зеленский может потерять всю Украину
    Эксперт объяснил смысл предложения НАСА сбить летящий к Луне астероид ядерной бомбой
    Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей
    Песков рассказал, когда ждать ответ Трампа на предложение Путина по ДСНВ
    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума
    ЦБ продлил ограничения на переводы валюты за рубеж
    Российский корабль «Янтарь» напугал НАТО
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    13 комментариев
    27 сентября 2025, 01:28 • Новости дня

    Главы МИД стран БРИКС обсудили реформирование системы глобального управления

    Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС

    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях ГА ООН, обсудив реформирование системы глобального управления.

    Заседание организовала индийская сторона как будущий председатель объединения. Обсуждались вопросы реформирования системы глобального управления, поддержания мира, безопасности, а также содействия устойчивому развитию, сообщается на сайте МИД России.

    Главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на усиление координации на международных площадках, исходя из принципов многосторонности и формирования более справедливого миропорядка с центральной ролью ООН.

    Лавров подчеркнул важность совместной практической реализации инициатив, которые были запущены в ходе российского и бразильского председательств. Среди них – создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы, депозитарно-клиринговой инфраструктуры БРИКС, перестраховочного механизма и зерновой биржи объединения.

    По итогам встречи было одобрено совместное коммюнике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях ГА ООН Лавров также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

    26 сентября 2025, 03:20 • Новости дня
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Стремительное обмеление Каспийского моря происходит не из-за климата, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

    Он отметил, что в 2022 году на саммите прикаспийских государств затрагивал тему  ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Теперь ситуация гораздо хуже – Каспийское море стремительно мелеет.

    «Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот.

    Президент России Владимир Путин год назад на встрече с губернатором Астраханской области отмечал необходимость проведения научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы избежать дальнейшего обмеления Каспия.

    Президент Казахстана Токаев 1 сентября назвал ситуацию с обмелением Каспия критической.

    Комментарии (34)
    24 сентября 2025, 17:59 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН при полупустом зале
    @ Yuki Iwamura/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед полупустым залом.

    Камеры запечатлели множество пустых кресел, в том числе на первых рядах, передают «Известия».

    «Оружие решает, кто выживет; международного права нет», – заявил Зеленский в ходе своей речи. Также он вновь обвинил Россию в «нарушении воздушного пространства Эстонии».

    Украинский лидер добавил, что Грузия, по его мнению, для Европы «потеряна из-за зависимости от России».

    Он высказал мнение о необходимости инвестиций ЕС в Молдавию на фоне предполагаемого «вмешательства» России в дела этой страны.

    Ранее американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

    Комментарии (7)
    26 сентября 2025, 19:22 • Видео
    Евросоюз напрашивается на третью мировую

    Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    Комментарии (26)
    25 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях сессии ГА ООН затронул деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году и роль страны в международных делах, сообщили в МИД России.

    Как сообщили в МИД России, Лавров в ходе переговоров изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

    «С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Также главы МИД России и Швейцарии обсудили актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии».

    Москва выразила готовность взаимодействовать с Вашингтоном для поиска решений, устраняющих первопричины украинского кризиса. Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН

    Лукашенко заявил о готовности Путина поддержать главу МАГАТЭ в выдвижении на пост генсека ООН

    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал уверенность, что президент России Владимир Путин не станет препятствовать возможному назначению главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси руководителем Организации Объединенных Наций.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Глобального атомного форума заявил, что президент России Владимир Путин не будет возражать против назначения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на должность генсека ООН, передает ТАСС.

    Лукашенко обратился к Гросси со словами: «Вы никогда не подставляли нас с россиянами и не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Поэтому Владимир Владимирович сказал, что если господин Гросси захочет быть руководителем ООН, почему мы будем возражать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и их союзников для своей кандидатуры.

    Комментарии (16)
    24 сентября 2025, 04:18 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщают информационные агентства.

    Правительственный самолет совершил перелет из Москвы в США по северному маршруту, облетев все страны, за 11 часов 40 минут, передает ТАСС.

    Ключевым событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии. Помимо этого, у министра запланировано множество двусторонних встреч.

    Среди переговоров ожидается встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

    Министр также примет участие в ряде министерских мероприятий, включая заседания по линии БРИКС, G20, ОДКБ, а также встречи в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. Юбилейная сессия Генассамблеи стартовала в Нью-Йорке 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров проведет переговоры с Рубио на полях Генассамблеи ООН в среду. 27 сентября Лавров выступит на Генассамблее ООН.

    Комментарии (5)
    24 сентября 2025, 05:26 • Новости дня
    В ООН объяснили остановку эскалатора при подъеме Трампа

    В ООН заявили о случайном срабатывании предохранителя на эскалаторе с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Эскалатор, по которому президент США Дональд Трамп поднимался в ООН, неожиданно остановился из-за случайного срабатывания защитного устройства, сообщил источник в организации.

    «Кто-то, кто был на эскалаторе перед президентом, случайно привел в действие предохранительный механизм», – заявил источник РИА «Новости».

    Отмечается, что после инцидента функционирование эскалатора было немедленно возобновлено.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призывала ООН провести расследование с отключением эскалатора, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп рассказал со сцены Генассамблеи ООН о двух вещах, которые, по его словам, он получил от организации: неработающем эскалаторе и неработающем телесуфлере.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 05:56 • Новости дня
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    США не поддержали в ООН заявление Украины и ЕС против России
    @ SARAH YENESEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России, сообщают информационные агентства.

    США не присоединились к заявлению Украины и Евросоюза, осуждающему действия России, передает ТАСС.

    Документ был зачитан министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и получил поддержку 38 стран, включая Словакию и другие государства ЕС.

    Во время оглашения заявления в зале не присутствовал никто из администрации США или американского постпредства при ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США при нынешней администрации уже не впервые отказываются поддерживать антироссийские выступления Евросоюза и Украины.


    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 04:27 • Новости дня
    Полянский: Европа хочет убедить СБ ООН, что Украина не проигрывает на поле боя

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны хотят, чтобы Совбез ООН существовал в «параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    На заседании Совбеза по Украине Полянский заявил: «Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы Совет безопасности ООН, как и они, жил в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы».

    По его словам, Европа и НАТО «сильно влипли» в антироссийский проект, выход из которого им сейчас сложно найти. Полянский также отметил, что в США начали осознавать сложность ситуации после смены американской администрации, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, несмотря на сомнительную легитимность нынешних киевских властей. Переговоры в Стамбуле Полянский назвал «оптимальным форматом».

    «Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», – сказал Полянский.

    Он также обратил внимание на то, что в Европе продолжают усиливать антироссийскую риторику, несмотря на необходимость работать над мирным урегулированием.

    Полянский также подчеркнул, что у России «никогда не было задачи растоптать украинскую идентичность». Заявления, что Россия якобы стремится к этому – «огромная наглая ложь, продвигаемая киевским князьком», сказал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль большую часть зданий Купянска. Министерство обороны России сообщило, что блокирование ВСУ с юга продолжается. Подразделения Южной группировки российских войск освободили Переездное в ДНР. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него есть «хорошие новости» с фронта для президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Мирошник обвинил Киев в создании «кровавого фона» ГА ООН

    Мирошник: Киев создает кровавый фон ГА ООН, 14 мирных жителей убито за трое суток

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне проведения недели высокого уровня Генассамблеи ООН удары ВСУ по населенным пунктам привели к гибели 14 мирных жителей, среди которых трое детей, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил киевский режим в создании «кровавого фона» для заседаний Генассамблеи ООН, об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, за трое суток были убиты 14 мирных жителей, включая троих детей, а 103 человека получили ранения, среди которых семеро несовершеннолетних.

    Он отметил, что массированные удары украинских формирований зафиксированы по населенным пунктам Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крыма. Мирошник подчеркнул: «На протяжении вот уже трех дней под массированными ударами находятся населенные пункты, предпринимаются настойчивые попытки организовать атаки на Москву и Подмосковье».

    Дипломат добавил, что ВСУ организовали массированные атаки дронами на Белгородском и Херсонском направлениях, а также наносили удары по местам массового скопления людей в Крыму, ДНР и ЛНР. Он считает, что такие действия свидетельствуют о полном отсутствии стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине и связаны с визитом Зеленского в Нью-Йорк, который «выпрашивает деньги и оружие на продолжение кровопролития».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что европейские страны хотят видеть Совбез ООН в «параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя».

    Американская делегация не поддержала в ООН совместное заявление Украины и Евросоюза по вопросу действий России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне стоит задуматься о переговорах, иначе отсрочка может привести к потере позиций.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 10:42 • Новости дня
    Захарова назвала присутствие Тихановской на Генассамблее ООН «парадом ряженых»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила появление белорусского оппозиционера Светланы Тихановской на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) с «парадом ряженых».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что появление Светланы Тихановской на полях Генассамблеи ООН похоже на «парад ряженых», которые «имитируют глав государств и народных избранников».

    По ее словам, такие мероприятия в ООН напоминают «прайды» и «гей-парады» (движение ЛГБТ запрещено в России), где внимание сосредоточено на одной теме, вытесняя обсуждение других важных проблем.

    «Это такой же «прайд» из тех, кого Запад назначил быть квазилидерами в своих странах. Они имитируют глав государств, глав правительств, народных избранников и присутствуют здесь точно так же», – заявила Захарова.

    Она выразила недоумение, от какой страны аккредитована Тихановская, предположив с иронией, что она могла бы представлять «правительство Литвы в изгнании» или даже «княжество польско-литовское».

    Дипломат обратила внимание, что для посещения штаб-квартиры ООН требуется официальная аккредитация, которую оформляет страна через свое постпредство. Захарова посоветовала запросить соответствующий бейдж Тихановской в ООН, чтобы выяснить, кто именно ее пригласил и в каком статусе она находилась на мероприятии.

    Ранее Захарова обратила внимание на видеозапись с президентом Польши Каролем Навроцким, который на заседании Генассамблеи ООН положил себе в рот неизвестное вещество.

    Комментарии (3)
    24 сентября 2025, 14:23 • Новости дня
    CNN: Критика Трампом ООН поставила под вопрос ее существование

    CNN заявила о сомнениях в будущем ООН из-за выступления Трампа

    CNN: Критика Трампом ООН поставила под вопрос ее существование
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Резкое выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генассамблеи ООН вызвало вопросы о способности организации сохранить свою роль в современном мире.

    Американский телеканал CNN проанализировал выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    По оценке канала, Соединенные Штаты, долгое время поддерживавшие ООН, сейчас превратились в главных критиков организации, что вызывает сомнения в ее способности выжить в нынешнем виде.

    CNN отметила, что выступление Трампа на сессии Генассамблеи ООН продемонстрировало новую мировую реальность, в которой роль ООН подвергается сомнению. В частности, Трамп заявил: «Соединенные Штаты, сделавшие больше, чем любая другая страна для создания Организации Объединенных Наций и поддерживавшие ее на протяжении десятилетий, превратились в ее самых яростных критиков. Это ставит под сомнение способность некогда жизненно важной мировой структуры выжить в ее нынешнем виде».

    Во время выступления на общеполитической дискуссии Трамп подчеркнул, что ООН не справляется с урегулированием международных конфликтов, а также указал, что мир мог бы избежать войн, если бы организация эффективно выполняла свои задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных кризисов.

    Москва заявила, что не разделяет некоторые заявления Трампа, прозвучавшие на Генассамблее ООН.

    Трамп на Генассамблее ООН выразил негативное отношение к ключевым элементам либерального международного порядка.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2025, 02:28 • Новости дня
    Лавров подтвердил позицию России об отмене Вашингтоном блокады Кубы
    Лавров подтвердил позицию России об отмене Вашингтоном блокады Кубы
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова выступила за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы, призвав исключить страну из списка спонсоров терроризма.

    «Лавров подтвердил принципиальную позицию Российской Федерации о необходимости незамедлительного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Кубы со стороны США и исключения страны из американского списка «государств-спонсоров терроризма», – сказано в заявлении МИД России по итогам переговоров Лаврова с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

    Во внешнеполитическом ведомстве России отметили, что стороны в традиционно доверительном, конструктивном ключе провели «сверку часов» по актуальным аспектам российско-кубинских отношений стратегического партнерства.

    Лавров и Родригес подчеркнули взаимный настрой на поддержание интенсивной динамики политического диалога между Москвой и Гаваной и углубление сотрудничества в торгово-экономической сфере.

    Москва и Гавана отметили общность подходов по большинству вопросов глобальной и региональной повестки, а также выразили обоюдное стремление сторон к дальнейшему наращиванию взаимодействия в ООН, других многосторонних площадках, в том числе БРИКС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил обеспокоенность военной активностью США в Карибском бассейне, обращая внимание на возможные последствия для мира и стабильности региона.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана

    Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана

    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.

    По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.

    «И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.

    В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.

    Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН по иранской ядерной программе будут возобновлены в конце недели.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 05:04 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с Гутеррешем на Генассамблее ООН
    Лавров провел переговоры с Гутеррешем на Генассамблее ООН
    @ Telegram-канал МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    В Нью-Йорке прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, на которой российский министр обратил внимание на реформирование ООН и ситуацию на Украине.

    Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша состоялись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Telegram-канал МИД России.

    Стороны обсудили вопросы реформирования ООН в русле инициативы «ООН-80». Лавров подчеркнул, что преобразования должны быть продуманными, сохранять институциональные основы, опираться на разделение труда между органами организации и обеспечивать максимальную поддержку государств-членов.

    «Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуация вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудалённо в соответствии со ст. 100 Устава ООН», – отметили в МИД России.

    Лавров и Гутерреш заявили о намерении укреплять конструктивное сотрудничество России и ООН. Российская делегация вновь заявила о поддержке центральной координирующей роли организации и принципов Устава ООН во всем их объеме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

    В приветственной речи Гутерреш выступил за более сильную Организацию, чему будет способствовать инициатива «ООН-80», позволяющая подготовить ее к миру, который больше не будет похож на мир 1945 года или даже на мир прошлого года.

    Комментарии (0)
