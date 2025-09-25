В Курске отметили 993-летие города

Tекст: Валерия Городецкая

Праздничные мероприятия в честь 993-летия Курска стартовали с возложения цветов к Вечному огню, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Да, мы живем не в самых простых условиях, наши жители на себе испытывают те сложности, без которых, увы, невозможны боевые действия. Но несмотря ни на что мы становимся только сплоченнее и сильнее, с оптимизмом смотрим вперед», – отметил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В концертном зале «Свиридовский» состоялось торжественное собрание «Курск-993. На страже Отечества», а губернатор также посетил выставку картин международного пленэра, объединяющего художников с 2011 года. Временно исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров подчеркнул историческую значимость Курска и вклад его жителей.

На мероприятии отличившимся курянам вручили благодарности и региональные награды. После этого в городе открыли сквер имени Героя России Артура Лапшина, расположенный рядом с техникумом, где он учился, и который теперь носит имя героя. Сквер был создан по инициативе губернатора и с участием матери Артура Лапшина.

В День города после реконструкции открылся Парк пионеров – одно из любимых мест курян. По словам губернатора, на его обновление не потратили бюджетных средств, а посетителей парка теперь встречают новые площадки, обновленные спортивные зоны и подаренная Российской академией художеств скульптура Колобка.

Праздник завершился на площадке «Осень на Полугоре» масштабной программой с кулинарными и спортивными зонами, модным показом, литературным уголком и концертным выступлением популярных групп.