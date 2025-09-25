Проект «Флагманы образования» запустил курс по культуре для учителей и студентов

Tекст: Елизавета Шишкова

Запуск нового образовательного курса по культуре для педагогов и студентов состоялся в рамках проекта «Флагманы образования», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Курс организован президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения России. Программа включает лекции и интервью с экспертами в области культурологии, педагогики, а также с известными деятелями искусства, среди которых народная артистка Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман, президент Российской академии художеств Василий Церетели и писатель Сергей Лукьяненко.

Участники трека смогут узнать о значении культурных ценностей для развития общества, о роли учителя в формировании личности, а также о месте российской культуры в мире. Курс состоит из двух основных блоков: первый посвящен русской культуре, патриотическому воспитанию и роли учителя, второй – отдельным направлениям искусства.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил: «Богатейшее наследие русской культуры является ключевым ресурсом для воспитания мыслящих, ответственных и творческих личностей. И наша платформа предоставляет уникальную возможность превратить этот ресурс в реальную компетенцию для каждого учителя, который формирует завтрашний день России».

Курс предполагает конкурсную механику: победители смогут принять участие в специальном мероприятии с экспертами и единомышленниками. Регистрация на трек открыта до 12 октября, принять участие могут учителя, управленцы и активные граждане, желающие влиять на будущее отечественного образования.