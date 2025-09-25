Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как на фоне наших законопослушных туристов границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
«Калашников» представил уникальный объектив для космического зондирования Земли
«Калашников» разработал уникальный объектив для зондирования Земли из космоса
Концерн Калашников и АО «ЛОМО» изготовили новый объектив для комплексов оптико-электронного наблюдения Земли с высоким разрешением.
Концерн «Калашников» завершил разработку и сборку уникального объектива для дистанционного зондирования Земли, сообщает Telegram-канал концерна.
Высокоточный объектив предназначен для оптико-электронного комплекса, обеспечивающего получение изображений с высоким пространственным разрешением из космоса.
Проект был реализован при активном участии Института космических исследований Российской академии наук. Такое сотрудничество позволило объединить научный потенциал и технологические возможности двух организаций для создания конкурентоспособного отечественного продукта.
Разработка объектива финансировалась исключительно за счет собственных средств концерна «Калашников» и АО «ЛОМО». Как подчеркнули в компании, это свидетельствует о стратегической заинтересованности предприятия в развитии инновационных технологий без привлечения сторонних инвестиций.
Управляющий директор АО «ЛОМО» Дмитрий Владимиров заявил: «Изготовление объектива телескопа – важный шаг в развитии отечественных оптических систем, который способствует повышению потенциала в области космического мониторинга и наблюдения за Землей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее концерн «Калашников» оснастил дрон СКАТ 350 М новой инфракрасной камерой.
Компания провела успешные испытания нового комплекта обмундирования «Новатор» в зоне спецоперации на Украине.
«Калашников» также начал производить модернизированные автоматы АК-308 на экспорт.