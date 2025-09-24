Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
Напавший на учителя во Франции школьник распространял символику нацистов
У напавшего с ножом на учительницу во Франции школьника ранее выявляли связь с распространением нацистской символики, сообщают французские СМИ.
Нападение произошло в колледже Роберта Шумана в коммуне Бенфельд 14-летний ученик ранил ножом 66-летнюю учительницу музыки, ранее подозреваемый привлекался к ответственности за распространение нацистской символики, сообщает телеканала BFMTV, передает ТАСС.
Юноша находился под опекой.
В результате нападения учительница была госпитализирована, ее жизни угрозы нет. После задержания школьник нанес себе несколько ранений ножом, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция расследует мотивы случившегося и продолжает выяснять обстоятельства инцидента.
В колледже эвакуировали всех учеников и сотрудников, к месту происшествия планирует прибыть министр образования Элизабет Борн.
Напомним, ранее в сентябре неизвестный с ножом атаковал лицей во французском городе Антиба, пострадали два человека.
В июле в центре города Мито в Японии мужчина напал на прохожих и ранил четверых, двое из них получили тяжелые травмы.