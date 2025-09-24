Напавший на учителя во Франции школьник распространял символику нацистов

Tекст: Алексей Дегтярев

Нападение произошло в колледже Роберта Шумана в коммуне Бенфельд 14-летний ученик ранил ножом 66-летнюю учительницу музыки, ранее подозреваемый привлекался к ответственности за распространение нацистской символики, сообщает телеканала BFMTV, передает ТАСС.

Юноша находился под опекой.

В результате нападения учительница была госпитализирована, ее жизни угрозы нет. После задержания школьник нанес себе несколько ранений ножом, его состояние оценивается как тяжелое. Полиция расследует мотивы случившегося и продолжает выяснять обстоятельства инцидента.

В колледже эвакуировали всех учеников и сотрудников, к месту происшествия планирует прибыть министр образования Элизабет Борн.

Напомним, ранее в сентябре неизвестный с ножом атаковал лицей во французском городе Антиба, пострадали два человека.

В июле в центре города Мито в Японии мужчина напал на прохожих и ранил четверых, двое из них получили тяжелые травмы.