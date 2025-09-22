Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.7 комментариев
Под Исетском произошло ДТП с участием несовершеннолетних водителей без прав
В ДТП на тюменской федеральной трассе под Исетском автомобилями управляли несовершеннолетние без прав, сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области.
«Тойота Королла» и «Хонда» столкнулись на 109-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень. Предварительно, 17-летний водитель на «Тойоте» выехал на встречную полосу. От удара «Тойоту» отбросило на автомобиль ВАЗ21124, за рулем которого находился 18-летний тюменец, не имеющий права управления транспортом», – сказано в посте.
В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка «Тойоты» и 14-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Обстоятельства ДТП выясняются.
