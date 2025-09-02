Премьер Пакистана заявил о важности Трансафганского коридора

Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Если бы Россия действительно пыталась подавить GPS-сигнал самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, тогда пострадали бы и другие рейсы, находившиеся неподалеку от данного борта. Но мы этого не наблюдали. Доказывать причастность Москвы с помощью фактов Брюссель не спешит», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

«В реальности же международная организация гражданской авиации (ИКАО) должна была начать расследование и выпустить соответствующий релиз. Также, для оказания описанного воздействия в районе аэропорта должны стоять российские комплексы РЭБ, но их там и близко нет», – детализировал он.

«При этом, недалеко от Пловдива в зоне досягаемости есть украинские и румынские средства радио-электронной борьбы, которые глушат GPS для противодействия ударам российских беспилотников по военным объектам на территориях, подконтрольных офису Зеленского. Их работа как раз и могла вызвать сбой в болгарском аэропорту», – продолжил спикер.

«Помимо всего прочего, это мог быть программный сбой, которые происходят периодически с системами GPS по всему миру, во всех странах. Например, у людей в аэропорту Москвы может выдаваться локация Екатеринбурга. И это не вызвано каким-либо вмешательством», – подчеркнул аналитик.

«Непонятно и то, почему пилоты продолжили работать якобы по бумажным картам, если на самолетах есть альтернативные системы для приземлений и связи с диспетчерами», – отметил эксперт.

«Эта история или была придумана, или ЕС выдал рутинный случай за вмешательство России, чтобы убедить восточноевропейские страны в якобы опасности Москвы и склонить их к выделению больших сумм на закупки оружия и инвестициям в западноевропейский военно-промышленный комплекс. Иначе объяснить такие оперативные выводы о причинах сбоя нельзя», – резюмировал Леонков.

В понедельник в ЕС заявили, что Россия подозревается в подавлении системы GPS самолета, на борту которого в Болгарию летела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это только укрепит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонного потенциала и поддержки Украины», – приводит CBNC заявление Брюсселя. В тексте говорится, что инцидент подчеркнул необходимость срочных инвестиций в европейскую оборону и безопасность.

Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщило, что самолету пришлось приземлиться в аэропорту Пловдива, причем пилоты пользовались бумажными картами. Правительство Болгарии заявило, что во время полета «спутниковый сигнал, передающий информацию в навигационную систему самолета, был нейтрализован», пишет BBC.

Болгарское управление воздушного движения сообщило: «С февраля 2022 года наблюдается увеличение случаев глушения GPS и спуфинга. Эти помехи нарушают точный прием сигналов, что приводит к различным эксплуатационным проблемам самолетов и наземных систем». В Москве причастность к инциденту опровергли. «Ваша информация неверна», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фон дер Ляйен посетила Болгарию в рамках турне по восточноевропейским государствам ЕС для обсуждения вопросов обороноспособности объединения. Глава ЕК заявила, что во время поездки она «увидела ежедневные угрозы со стороны России и ее приспешников».

Ранее фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Польши Дональдом Туском и в Подляском воеводстве на польско-белорусской границе. «Мы предложили десятикратное увеличение военной мобильности и более чем пятикратное увеличение оборонных инвестиций», – указала она.

«Именно во время вашего председательства мы включили 800 млрд евро инвестиций в оборонный план. Эти средства могут и должны быть инвестированы до 2030 года», – сказала глава ЕК, обращаясь к польскому политику. Туск, в свою очередь, призвал НАТО, ЕС, Польшу и США объединиться против общего врага, не попускать никаких уступок, быть жесткими и готовыми к борьбе.