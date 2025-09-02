Фицо: Словакия поддерживает стандартизацию отношений с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что Братислава «очень заинтересована в стандартизации отношений» между Словакией и Россией, передает ТАСС.

«Я не понимаю некоторые решения Евросоюза. Поэтому откровенно хочу сказать на этой встрече, что мы очень заинтересованы в стандартизации отношений между Словацкой Республикой и Российской Федерацией», – заявил Фицо.

Премьер сообщил, что обсуждал с партнерами по ЕС свой визит в Китай и встречу с Путиным, однако «нет никакой хорошей новости», которую он мог бы передать. По словам Фицо, его иногда «крайне разочаровывает», что ЕС не способен адекватно реагировать на изменения в мире, несмотря на его уважение к объединению.

Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

На встрече Фицо предложил Путину организовать совместную комиссию. Он выразил готовность передать послание российского президента лидерам Евросоюза.