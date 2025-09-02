Газета «Политика» назвала Россию ключевым участником смены мировой архитектуры

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия является важнейшим участником глобального переустройства мировой архитектуры, отмечает сербская газета «Политика», передает ТАСС.

В материале говорится, что вместе с Китаем и Индией Москва формирует новую многополярную концепцию через такие институты, как ШОС, подрывая прежние западные порядки.

Издание обращает внимание на экстренное заседание Совбеза ООН по Украине, где, по мнению авторов, проявилась ограниченность западных инструментов давления. США выдвинули России ультиматум по переговорам с Киевом, однако, как подчеркивается, угрозы больше не оказывают на Москву давления и лишь подтверждают раскол в международных отношениях.

Особое значение, по мнению «Политики», имеет прошедший саммит ШОС в Китае. В материале подчеркивается: «Саммит ШОС демонстрирует обратное: Путин был одним из наиболее заметных лидеров на встрече, объединившей страны, в которых проживает почти половина населения планеты».

Авторы отмечают, что через институты вроде ШОС, где ведущую роль играют Россия, Китай и Индия, многополярная концепция становится реальностью, бросая вызов западному доминированию.

В ходе заседания Совбеза ООН исполняющий обязанности постпреда России Дмитрий Полянский заявил: «Позитивные тенденции в диалоге Москвы и Вашингтона, проявившиеся на саммите в Аляске, вызывают серьезную тревогу у Киева и его европейских покровителей». Он добавил, что именно поэтому западные страны стараются нивелировать достигнутые договоренности, особенно в сфере безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые лидеры на саммите ШОС в Китае продемонстрировали готовность к активному сотрудничеству с президентом России Владимиром Путиным.

По данным WSJ, лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС пообещали развивать прочное сотрудничество, что стало сигналом для президента США Дональда Трампа. Этот саммит ШОС подчеркнул сложности для Вашингтона в попытках изменить мировой порядок.