Автомобиль опрокинулся в аварии на МКАД

Tекст: Алексей Дегтярев

ДТП произошло на 46 километре МКАД перед съездом №46, указал департамент в своем Telegram-канале.

В аварии один из автомобилей опрокинулся, на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. Движение в районе ДТП было затруднено, но через некоторое время его восстановили.

На прошлой неделе два человека погибли в аварии с машиной каршеринга на юго-востоке Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице столкнулись Lexus и автомобиль сервиса каршеринга, после чего прокатная машина упала в реку.