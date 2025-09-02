Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.0 комментариев
Автомобиль опрокинулся в аварии на МКАД
Утром на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги произошла авария с двумя автомобилями, один из них опрокинулся, сообщил департамент транспорта Москвы.
ДТП произошло на 46 километре МКАД перед съездом №46, указал департамент в своем Telegram-канале.
В аварии один из автомобилей опрокинулся, на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. Движение в районе ДТП было затруднено, но через некоторое время его восстановили.
На прошлой неделе два человека погибли в аварии с машиной каршеринга на юго-востоке Москвы.
Ранее сообщалось, что в столице столкнулись Lexus и автомобиль сервиса каршеринга, после чего прокатная машина упала в реку.