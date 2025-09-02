Обвиняемый по делу «Калашникова» Морохов оставлен судом под стражей

Tекст: Ирма Каплан

«Суд постановил: постановление Октябрьского районного суда Иваново... оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения», – приводит РИА «Новости» выдержку из материалов суда.

Морохов обвиняется по статье «Мошенничество». В середине июля суд продлил его заключение под стражу на два месяца, после чего защита подала апелляционную жалобу.

В материалах дела отмечается, что оснований для отмены или изменения меры пресечения суд не нашел, поскольку у обвиняемого отсутствуют противопоказания по состоянию здоровья для пребывания в следственном изоляторе.

Морохову инкриминируют тяжкое преступление, за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, «Интертехника» поставила в концерн «Калашников» полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, которые изначально не соответствовали техническим требованиям.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Морохов был арестован по обвинению в мошенничестве при поставках бракованных деталей для концерна «Калашников» с ущербом в 32 млн рублей.

Позже Морохов признал вину в хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников», заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.