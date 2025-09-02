Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!20 комментариев
Обвиняемый по делу «Калашникова» Морохов оставлен судом под стражей
Апелляционная жалоба защиты на продление ареста гендиректору ООО «Интертехника» Алексею Морохову по обвинению в мошенничестве отклонена судом, несмотря на отсутствие противопоказаний к содержанию в изоляторе.
«Суд постановил: постановление Октябрьского районного суда Иваново... оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения», – приводит РИА «Новости» выдержку из материалов суда.
Морохов обвиняется по статье «Мошенничество». В середине июля суд продлил его заключение под стражу на два месяца, после чего защита подала апелляционную жалобу.
В материалах дела отмечается, что оснований для отмены или изменения меры пресечения суд не нашел, поскольку у обвиняемого отсутствуют противопоказания по состоянию здоровья для пребывания в следственном изоляторе.
Морохову инкриминируют тяжкое преступление, за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, «Интертехника» поставила в концерн «Калашников» полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, которые изначально не соответствовали техническим требованиям.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Морохов был арестован по обвинению в мошенничестве при поставках бракованных деталей для концерна «Калашников» с ущербом в 32 млн рублей.
Позже Морохов признал вину в хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников», заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.